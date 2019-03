Primul festival de folk -“Turn Folk”, la Piatra Neamţ

În perioada 21-22 martie va avea loc prima ediţie a Festivalului “Turn Folk”, eveniment cultural dedicat muzicii folk, a declarat , într-o conferinţă de presă, primarul Dragoş Chitic. “Ideea a venit anul trecut, în momentul în care am organizat o seară de folk în cadrul Zilelor Oraşului. Am retrăit atunci, cu toţii, emoţia reîntâlnirii cu Cenaclul Flacăra. (…) Folk-ul nu are vârstă şi generează o stare spirit specială, iubitorii de folk sunt oameni deosebiţi, cu o sensibilitate aparte. Folkul uneşte cel mai bine generaţii diferite de oameni, iar acest festival transformă un vis în realitate”, a spus edilul. Adrian Bezna,unul dintre folk-iștii participanți la acest eveniment, a afirmat că festivalul va fi un liant între generaţii. “Aducem pe scenă generaţii diferite de folk-işti, patru echipe de oameni, profesor şi copil, care vor concerta. De asemenea, înainte de concerte vom merge în patru instituţii de învăţământ din municipiul Piatra- Neamţ, unde ne vom întâlni cu copiii şi profesorii în cadrul unor evenimente denumite ‘Să dăm folk la şcoli’ “, a conchis Adrian Bezna. Pe scenă vor urca Cătălin Stepa, Adrian Mărgineanu, Ştefania Iacob, Walter Ghicolescu şi Sorin Poclitaru.