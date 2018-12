O săptămână cu aproape 2000 de bolnavi cu probleme respiratorii, vaccinarea antigripală continuă

• La primele semne de boală, medicii DSP Neamţ recomandă prezentarea la medicul de familie

În ultima săptămână de supraveghere epidemiologică, numărul cazurilor de infecţii respiratorii acute a fost de 1.517, cu 14 internări, fără nicio îmbolnăvire cu gripă, semnalează dr. Mirela Grădinaru, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ. În aceeaşi perioadă, alţi 327 de nemţeni au contactat pneumonii, în 85 dintre situaţii fiind nevoie de spitalizare pentru tratament sub supraveghere medicală.

Din centralizarea datelor oferite de medicii de familie din judeţ şi de specialiştii din secţiile de Boli infecţioase rezultă că, de la o săptămână la alta, a scăzut numărul pacienţilor diagnosticaţi cu infecţii respiratorii şi pneumonie, precum şi cel al cazurilor grave, care au necesitat internare în spital. În urmă cu două săptămâni au fost raportate la Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 2.284 cazuri de infecţii respiratorii şi 532 pneumonii, cu 134 internări în total.

„Ratele de incidenţă cele ,ai crescute pentru infecţii respiratorii se înregistrează la vârsta 2-4 ani, iar pentru pneumonii la grupa de vârstă 0-1 an. Nu s-au înregistrat cazuri clinice compatibile cu diagnosticul de gripă. Până la data de 30 noiembrie 2018 au fost vaccinate antigripal 24.558 persoane din grupele la risc, dintre care 1694 persoane în ultima săptămână, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătăţii. La nivelul judeţului Neamţ mai există în stoc un număr de 10.242 doze de vaccin gripal”, a precizat dr. Grădinaru de la DSP Neamţ.

În continuare, specialiştii recomandă populaţiei ca, în această perioadă cu fluctuaţii frecvente de temperatură, să respecte măsurile de prevenire a gripei, care constau în evitarea aglomeraţiei, evitarea contactului cu persoane bolnave, păstrarea distanţei faţă de persoanele bolnave care tuşesc sau strănută, creşterea rezistenţei generale a organismului prin consumul alimentelor bogate în vitamina C- fructe şi legume, precum şi evitarea staţionării în frig timp îndelungat. Foarte important, precizează medicii,este ca, la primele simptome de răceală, să se evite automedicaţia şi să se apeleze la medicul de familie.

Geanina NICORESCU