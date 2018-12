Piatra- Neamț : La Bursa Muncii pentru Persoanele cu Dizabilități, 8 persoane și-au găsit de lucru

*Acțiunea s-a desfășurat sub egida „POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEAZĂ-MĂ!”

La începutul acestei săptămâni, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț a organizat la Piatra Neamț, Bursa Locurilor de Muncă pentru Persoanele cu Dizabilități. La eveniment au participat zeci de persoane din această categorie și 5 firme angajatoare, care au oferit 26 de posturi vacante.

“ Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț a desfășurat la Piatra -Neamț, Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități. Acțiunea s-a desfășurat sub egida POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEAZĂ-MĂ!, și marchează “Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități”. Cu acest prilej au fost contactați 15 de agenți economici, dar în final s-au prezentat 5 firme, care au oferit locuri de muncă corespunzătoare cu pregătirea profesională a persoanelor cărora li s-a adresat această acțiune. Angajatorii au oferit cu 26 locuri de muncă vacante în domeniul confecțiilor textile, fabricarea hârtiei, industria mobilei, precum și în domeniul serviciilor, respectiv hoteluri și restaurante. La eveniment au participat 31 de persoane, din care la final 8 au fost selectate de către angajatori în vederea încadrării”, ne-a declarat Daniel Chirilă, directorul executiv al AJOFM Neamț.

La nivel național, Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” a fost marcată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin organizarea unor evenimente ce au avut ca scop conectarea persoanelor cu dizabilităţi la oportunităţile de angajare de pe piaţa muncii, precum și activități specifice bursei locurilor de muncă. Acțiunile derulate de ANOFM în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi și direcţiile generale de asistenţă socială şi protecție a copilului s-au desfășurat sub deviza “Pot ce poţi şi tu! Angajează-mă!”. La evenimentele organizate la nivel național în data de 3 decembrie au fost oferite 2.792 locuri de muncă, dintre care 2.411 destinate persoanelor cu dizabilități. 362 agenți economici au răspuns invitației Serviciului Public de Ocupare, aceștia oferind locuri de muncă în ramuri de activitate precum: comerț cu ridicata, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea autovehiculelor de transport, construcții de clădiri, comerț cu amănuntul, fabricarea de mobilă, industria alimentară etc. Din totalul celor 1.523 persoane participante la această acțiune, 1.292 au fost persoane cu dizabilități. La această acţiune organizată la nivel naţional de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, au fost selectate în vederea încadrării 570 persoane, dintre care 509 din categoria persoanelor cu dizabilități. Persoanele fără studii superioare au fost selectate în vederea încadrării în muncă în meserii precum: muncitor necalificat, ucenic, ambalator manual, manipulant marfă, confecţioner asamblor articole textile, lăcătuș mecanic etc. Pentru persoanele cu studii superioare au fost oferite locuri de muncă în meserii precum: economist, arhivist, asistent manager, asistent social, inginer, psiholog. Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, dar mai ales pentru a face mai uşoară integrarea acestora pe piaţa muncii, pe lângă serviciile de consiliere, orientare și reconversie profesională, inclusiv evaluarea gratuită a abilităților și competențelor profesionale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă subvenții, pe o perioadă de 12 luni, angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap pe perioadă nedeterminată, cu condiția menținerii în activitate cel puțin 18 luni de la data angajării. Subvenția lunară este de 2.250 de lei pentru fiecare persoană cu dizabilităţi încadrată în muncă. Acțiunile derulate astăzi se înscriu în seria de evenimente şi acţiuni menite să contribuie la promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, incluziunea lor socială şi profesională.

V. ANDRIEȘ