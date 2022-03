Atunci cand urmeaza sa isi construiasca locuinta visurilor, foarte multi romani se gandesc la aspecte care tin de proiectarea si impartirea camerelor, acoperis si aspectul exterior al casei. Totusi, majoritatea persoanelor nu iau in considerare si ce se intampla in interior. Unul dintre principalele detalii extrem de importante care sunt neglijate consta in calitatea aerului care determina un confort al vietii slab sau ridicat.

Iata ce trebuie sa stii despre aerul din interior

Climatul interior influenteaza sanatatea

Cu siguranta cunosti deja faptul ca aerul exterior nu este privat de poluare, insa stiai ca cel din interiorul casei tale poate fi chiar mult mai daunator decat acesta? Majoritatea persoanelor ajung sa isi petreaca mai mult de 90% din timp inauntru si ajung sa contribuie, fara sa isi dea seama, la poluarea locuintei. Astfel, calitatea aerului in casa este direct influentata de expirarea dioxidului de carbon, activitati precum gatitul, folosirea produselor de curatare sau a parfumului. Toate acestea pot duce in timp la dezvoltarea alergiilor, a durerilor de cap, a episoadelor de somnolenta si a altor simptome precum tuse, ameteli sau greata. De aceea este extrem de important sa te asiguri ca locuinta ta beneficiaza de o ventilatie corespunzatoare, pentru a evita astfel de probleme.

Cum iti dai seama de calitatea aerului?

Agentia Europeana de Mediu sustine faptul ca intr-o locuinta pot exista diferite tipuri de poluare, precum: fumul de tutun, alergeni, monoxidul de carbon si dioxidul de azot, umezeala, substantele chimice si radonul. Foarte multi dintre acesti factori nocivi influenteaza calitatea aerului si nu pot fi observati decat printr-o analiza mai amanuntita a casei. De exemplu, incepe prin a observa cat de mult condens ai in interior, mai ales atunci cand temperaturile de afara sunt scazute. Vaporii de apa de pe ferestre sau de pe oglinda de la baie care nu se evapora prea repede sunt semne ca poate exista o problema. Un alt factor care influenteaza aerul este mirosul de mancare raspandit prin casa. Acest lucru inseamna ca aerisirea poate sa mearga in directia gresita.

Cum sa ai un aer curat in casa

Conform Lindab.ro, pentru ca tu sa respiri cat mai bine si casa ta trebuie sa o faca. De aceea este necesar ca inainte de a incepe orice proiect sa te asiguri ca acesta beneficiaza de ventilatie rezidentiala, care este extrem de eficienta. De exemplu, un sistem de tubulaturi si fitinguri ajuta la transportul aerului cald in toate camerele casei. De asemenea, poti apela la evacuarea mecanica: aerul patrunde prin ferestre si prin valvele montate in peretii exteriori, iar cel evacuat se extrage prin dispozitive de exhaustare. Nu in ultimul rand, pentru un plus de eficienta se poate monta un recuperator de caldura care recupereaza caldura deja existenta in aerul evacuat si o reintroduce odata cu cel curat. Un mare avantaj al acestui sistem consta in faptul ca te va ajuta sa economisesti.

Asadar, daca iti doresti sa ai o casa in care sa te simti sanatos si in confort, ia in considerare sfaturile de mai sus si nu ezita sa te informezi cat mai mult despre acest subiect.

Sursa foto: Shutterstock.com