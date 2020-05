Dacă e mai 2020, NU este Festivalul de Artă Populară „Lada cu zestre” ediţia a XV-a! Pentru că nu ne putem întâlni, aşa cum ne-am dorit cu toţii, meşteri populari, etnografi, public, vă propunem să ne gândim la ceea ce a fost frumos şi să privim spre ceea ce urmează.

Totul a pornit de la o întâlnire colegială cu dl. Marcel Lutic, muzeograf la Complexul Muzeal Moldova Iaşi şi Preşedinte al Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova, când ne-am hotărât să organizăm şi la Piatra Neamţ un târg de meşteri şi astfel, împreună cu Primăria Piatra-Neamţ, am deschis prima ediţie, în mai 2006. Două zile şi peste 40 de meşteri populari, foarte mulţi iubitori de artă populară au umplut esplanada Curţii Domneşti, un început frumos care ne-a îndemnat să continuăm. La cererea publicului şi a meşterilor, începând cu ediţia a II-a, târgul a durat trei zile, a crescut numărul de participanţi şi s-a transformat (la propunerea Consiliului Judeţean Neamţ) în festival, din 2009. Următoarele 10 ediţii ale Festivalului de Artă Populară „Lada cu zestre”, desfăşurate în zona Curţii Domneşti sau în Parcul Tineretului şi la muzeele de etnografie, artă sau artă eneolitică au reunit meşteri din toate regiunile ţării şi din Republica Moldova, specialiţti de la instituţii de profil din ţară şi de la Chişinău, formaţii de muzică populară, artişti cunoscuţi şi mii de vizitatori, tot mai mulţi în fiecare an. Festivalul a avut o agendă bogată: expoziţii de artă populară, demonstraţii ale meşterilor, lansări de carte, simpozioane, conferinţe, expoziţii de artă naivă, gastronomice, fiecare ediţie având o anumită tematică. Începând din 2011, în fiecare an au fost decernate câte 3 premii, Premiul Neculai Popa (acordat de C.M.N.Neamţ) Premiul pentru promovarea artei populare şi Premiul pentru autenticitate în arta populară (ambele acordate de C.J. Neamţ). Toate acestea au făcut din festivalul de la Piatra-Neamţ să fie unicul din ţară cu o astfel de agendă.

După atâţia ani, considerăm că scopul iniţial, acela de a pune în valoare tradiţia locală autentică în domeniu, de a descoperi şi promova noi nume de meşteri populari din zonă şi din ţară, de a scoate în evidenţă zona centrală a oraşului, oferindu-le turiştilor încă un prilej de a vizita municipiul nostru, este atins.

Organizarea de astfel de manifestări se impune acum mai mult ca înainte, în contextul expansiunii kitsch-ului şi a prostului gust, pentru a oferi repere tinerei generaţii asupra adevăratelor valori ale românilor, pentru a da posibilitatea achiziţionării de piese de artă populară autentică sau doar pentru a le admira, aducându-ne aminte de bunicii şi străbunicii noştri. Pe de altă parte, trebuie să ne păstrăm elementele de originalitate, arta populară reprezentând o importantă amprentă naţională.

Totodată, meşteşugurile populare sunt pe cale de dispariţie, iar acest gen de manifestări are ca scop menţinerea şi perpetuarea lor, prin asigurarea cadrului organizatoric pentru comercializare, realizarea de contacte între meşteri şi crearea posibilităţii ca persoane tinere să le înveţe şi să transmită mai departe.

Implicarea factorilor responsabili în aceste efort de perpetuare a tradiţiei împiedică pierderea acestor valori care ne îmbogăţesc spiritual şi ne dau speranţa că meşteşuguri precum olăritul, împletitul, încondeiatul ouălor, cioplitul lemnului, cojocăritul tradiţional, ţesutul, cusutul şi brodatul manual au un viitor.

Festivalul este o muncă’ de echipă şi succesul trebuie să fie la fel. Mulţumim participanţilor, vizitatorilor, instituţiilor şi organizaţiilor implicate: Consiliului Judeţean Neamţ, Primăriei Piatra-Neamţ, Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova, Centrului de Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice „Constantin Matasă”, Asociaţiei Meşterilor Populari din Ţinutul Neamţului! Mulţumim mass-mediei locale şi centrale, prietenilor noştri care ne-au susţinut şi promovat!

Vom continua tradiţia şi vom face ca ediţia a XV-a a Festivalului de Artă Populară „Lada cu zestre”, din mai 2021, să fie nu numai una foarte aşteptată, ci și una de neuitat!

Florentina Buzenschi,

muzeograf, Muzeul de Etnografie Piatra-Neamţ, coordonator festival.