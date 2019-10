Moda masculina de toamna. CUM alegi pantalonii potriviti pentru sezonul rece

Sezonul de toamna-iarna vine cu noi provocari in moda, nu doar pentru femei, ci si pentru barbati. Articolele vestimentare purtate in toamna anului trecut nu se mai potrivesc cu ce dicteaza designerii si trendsetterii in acest an. In plus, daca esti un barbat atent la imaginea ta, probabil ca deja ai facut ordine in dulapuri si iti pregatesti o sesiune de shopping ca sa iti achizitionezi hainele pentru sezonul rece. In acest articol vei gasi cateva idei care te-ar putea ajuta mai usor sa iti alegi vestimentatia potrivita pentru sezonul toamna-iarna.



Pantalonii nu sunt deloc un obiect vestimentar de neglijat, indiferent ca esti genul care se imbraca sport, casual sau, din contra, esti adeptul stilului elegant. Iata cateva lucruri la care sa fii atent atunci cand iti alegi pantalonii.



Alege o culoare in tendinte

Daca nu esti genul de barbat care sa se imbrace extrem de clasic si care alege doar pantaloni negri sau bleumarin, atunci, in aceasta toamna mizeaza pe grena, kaki si albastru. Poti sa gasesti aici pantaloni pentru barbati in tendintele toamnei si, in plus, in aceasta perioada ii poti achizitiona chiar si cu o reducere consistenta.



Alege potrivit combinatia de culori



Probabil ca acum te gandesti cum sa asortezi culorile care sunt in tendinte in aceasta toamna.



o pereche de pantaloni grena ii poti asorta usor unei camasi intr-o culoare uni sau chiar unui pulover in culoarea albastru, gri sau galben pal;

o pereche de pantaloni kaki merg de minune cu o camasa in tonuri de roz sau cu un pulover maro ori albastru;

o pereche de pantaloni albastri ii poti lua cu o camasa alba, cu una din denim sau, de ce nu, chiar cu o camasa casual in carouri;

Alege un material calitativ

Atunci cand iti cumperi pantalonii, nu te uita doar la culoare, ci si la material. Alege un material calitativ, care are tinuta si care nu se strica dupa prima spalare.



Indiferent cat de mult se schimba moda, jeansii au fost mereu in tendinte. Asadar, alege cu incredere o pereche de pantaloni din denim, pe care ii vei purta, atat la birou, cat si la o iesire in oras.



Nu vei da gres nici cu o combinatie de bumbac cu elastan atunci cand cumperi pantaloni smart-casual. Bumbacul este un material usor si confortabil, iar elastanul le da pantalonilor o elasticitate care le va permite sa nu se sifoneze usor si sa se aseze perfect pe corp. Atentie! Sa alegi masura care ti se potriveste exact.



Stofa este un material cu care nu vei da gres atunci cand vine vorba de tinute pretentioase. Pretul este mai mare, insa calitatea e pe masura.



Alege pantalonii din stofa atunci cand mergi la evenimente cu stil, cand ai un meeting important la birou sau intr-o delegatie la nivel inalt.



Evita pe cat posibil pantalonii confectionati din vascoza, in special atunci cand lucrezi intr-un mediu unde ti se cere sa fii elegant. Acestia sunt potriviti mai mult pentru tinute casual.



Alege modelul care ti se potriveste



Si modelul pantalonilor este important. Daca esti un tip cu o statura atletica, poti alege fara emotii o pereche de pantaloni slim fit.



Daca, insa, ai usoare probleme cu greutatea, mergi pe modelul pantalonilor largi. Atentie! Cu cat sunt mai largi, cu atat trebuie sa fie mai lungi. Acest model de pantaloni nu lasa glezna la vedere, cum se intampla in cazul modelelor slim fit.



Acum ca ai cateva informatii despre cum sa iti alegi pantalonii, nu iti ramane decat sa iti alcatuiesti cosul de cumparaturi.



Sursa foto:

shutterstock.com