Un bărbat din Piatra Neamț, pe numele căruia instanța de judecată a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii de un an, pentru comiterea unei infracțiuni la regimul rutier, a fost depistat de polițiști. La data de 4 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au depistat, în municipiul Piatra Neamț, un bărbat de 42 de ani, din Piatra Neamț, căutat la nivel național. Judecătoria Piatra Neamț a emis pe numele său un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, prin care era condamnat la un an de închisoare, pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În fapt, la data de 6 iunie 2017, cel în cauză a condus un autoturism pe strada Dimitrie Leonida din municipiul Piatra Neamț, având o îmbibaţie alcoolică de 1,20 mg/l, respectiv 1,05 mg/l alcool pur în sânge. Polițiștii l-au condus la Penitenciarul Bacău, în vederea executării pedepsei.