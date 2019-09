Intersecții periculoase: Noi suntem stăpânii destinului nostru! (II)

Am decis să nu aduc nicio prejudecată de-a mea în legătură cu acest caz. I-am zis acelui domn, eu o să te tratez cât de obiectiv pot. Și cu toate acestea nu am putut să fiu total obiectiv, pentru că responsabilitatea mea nu a fost numai să îl ajut pe el, ci și să văd dacă omul nu poate produce probleme când conduce. Așa că am aplicat mai multe teste psihologice decât trebuia, interviul clinic era mult mai amplu, ca să ajung la concluzia că același om din punct de vedere funcțional este apt și poate să conducă mașina, mai mult decât atât, are discernământ și știe să diferențieze binele de rău. Și, totuși, exista un document emis cu 15 ani în urmă în care scria negru pe alb că domnul Florin suferă de schizofrenie paranoidă. Mai mult, numai cu 5 luni în urmă a fost la comisia medicală pentru prelungirea pensiei și s-a folosit de o adeverință medicală care atesta această boală. Din păcate, nu am cum să contest și să neg diagnosticul medical. Țin minte că atunci când am lucrat la spitalul de psihiatrie, veneau la mine multe persoane care sunt încadrate ani de zile cu aceeași diagnosticare de schizofrenie paranoidă și trebuia o adeverință din partea psihologului clinician pentru comisia medicală. Funcționalitatea era foarte bună la mulți dintre ei și încercam să-i întreb: Nu vă este greu cu această etichetare? De ce nu încercați să vă lăsați, să nu vă mai duceți la comisie, să încercați să fiți un om liber, fără prejudecăți și discriminări. Majoritatea au vrut doar să continue aceeași viață, fără să facă nicio schimbare. Dar, au fost unii care au zis că vor să încerce, dar trebuie spus din start că, cu cât omul este mai mult timp încadrat ca bolnav psihic, folosește medicamentele, este dependent de acestea, cu atât mai greu îi va veni schimbarea și încercarea de a deveni un om nou, fără acest diagnostic.

Florin este un caz fericit, el după ce a fost prins conducînd mașina de poliție și a știut că nu mai poate să primească pensia și să conducă, și a trebuit să aleagă între a fi un om cu handicap și un om normal, a ales să fie liber. Florin a decis să fie un om normal. Numai că, din păcate, legea nu-i așa de permisivă și spune că omul care este încadrat în diagnosticarea de schizofrenie paranoidă nu contează dacă este în remisie bună, el va rămâne toată viața lui bolnav psihic. Lucru care este nu numai scandalos, dar face rău anumitor persoane și alte persoane folosesc aceeași lege ca să primească avantaje din partea statului. Eu personal, în cazul lui Florin și în alte cazuri, nu pot să contest diagnosticul pus pe bază clinică, ce s-a dat cu 15 ani în urmă. Dar, mă întreb dacă astăzi și în parcursul ultimilor 13 ani nu s-a întâmplat nimic cu același om și, într-adevăr, a greșit Florin când a continuat să folosească și să profite de ce i-a oferit statul, dacă trebuie astăzi să-i oferim o șansă să fie un om normal și liber.

Eu cred că trebuie, dar și Florin trebuie să-și asume responsabilitatea parțială și să fie dispus să returneze cel puțin jumătate din banii pe care i-a luat, fără să aibă dreptul să primească. În acest caz, pedeapsa cu plata va fi o recompensare și sentimentul că Florin nu se va mai juca cu autoritățile cum a făcut-o în trecut.

Revenind la începutul articolului, prin Florin, am încercat să arăt că omul cu mâna lui și cu drumul lui poate să ajungă într-o direcție total nepotrivită pentru el. Nu pot să mă pun în locul lui și să mă gândesc să refuz aceeași propunere să mă declar handicapat pentru a primi o sumă de bani. Sincer, nu știu ce aș fi făcut. Depinde în ce grad de disperare mă aflam, dar nu numai. În valorile mele, genetica mea, ține foarte mult să fiu corect cu mine și să caut să nu intru în locuri periculoase, din care îmi va fi greu să ies. Și aici intervine avertizarea mea, ca atunci când ajungeți într-o asemenea intersecție, gândiți-vă bine și la consecințele care pot să apară după mai mulți ani.

Pe mine mă interesează că în România sunt zeci de mii de pesoane diagnosticate cu schizofrenie paranoidă și o mare parte din ei se încadrează în situația lui Florin. Oare trebuie să facă statul ceva ca să le ajute mai mult decât cu o sumă de bani, ca să nu mai fie nevoiți aceeași oameni să trăiască sub orice critică, în condiții mizerabile și cu un statut aparte de o discriminare fantastică?

