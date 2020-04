Înjunghiere la Rediu

Ambulanţa Neamţ a intervenit luni, 13.04.2020, ora 17:48, la Rediu, unde a avut loc agresiune cu o victimă sex masculin, 23 ani. Diagnostic: plagă înjunghiată abdominală prin agresiune, două plăgi hipocondru stg., traumatism toraco-abdominal; victima a fost preluată de un echipaj cu medic şi predată la UPU a Sp. Judeţean de Urgenţă P. Neamţ. DEPISTAT SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI LA VOLAN, CERCETAT DE POLIȚIȘTI La data de 13 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Români au depistat în trafic un bărbat de 36 de ani, din Secuieni, care se deplasa cu un autoturism pe DC 179 din localitatea Moldoveni. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.