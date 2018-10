HEPATITA C AR PUTEA DEVENI ISTORIE

Neamţul, pe primul loc în Moldova la boli hepatice acute; peste 6% din populaţia României suferă de hepatită C

Bolnavii vor beneficia de tratament gratuit pentru toate fazele bolii

Primul şi cel mai important pas se face la medicul de familie, atât pentru depistare, cât şi pentru trimiterea la tratament

Recoltările analizelor se fac prin teste rapide

În Moldova, centrele de tratament sunt la Iaşi şi Bacău

Ieri, la Spitalul Judeţean Neamţ şi Asociația pentru Dezvoltare Sustenabilă în Sănătate au prezentat, într-o conferinţă de presă, noile direcţii în depistarea şi tratatea hepatitei C (virusul HCV).

Judeţul Neamţ este, din păcate, pe primul loc la numărul bolilor hepatice acute în Moldova. Dr. Mirela Grădinaru de la Direcţia de Sănătate Publică Neamţ precizezază că nu există, la nivelul instituţiei o statistică privind dinamica în timp a bililor hepatice pe categorii, iar raportarea se face prin denimiri de ciroză sau alte bili hepatice acute. Statisticile DSP-ul în general sunt alt subiect, care nu face tema acestuit articol. Vorbind strict de virusul HC, în primele nouă luni ale anului 2018 s-au raportat două cazuri noi, în raport cu 2-5 cazuri noi de hepatită acută pe an.

Statistica din Moldova, spune dr. Burghelea, arată aşa: Pe primul loc – cu 6,14 la sută- este Neamţul, urmat de judeţele Botoşani, Vaslui, Galaţi, Bacău, Vrancea, Iaşi şi Suceava.

În România, pe lângă faptul că e ţara europeană cu cei mai mulţi bolnavi de hepatită C, mai există o caracteristică aparte. Vorbind despre această caracteristică, şefa secţiei de boli infecţioase Neamţ spune că există 7 genotipuri distincte, România prezentând cel mai adesea genotipul 1, cel mai agresiv.

Ce este nou în depistarea şi tratarea Hepatitei C:

1. Depistarea se face inclusiv la medicul de familie. În Neamţ, dr. Daniela Burghelea, medic primar șef secție Boli Infecțioase, a fost informată despre faptul că medicii de familie au primit testere pentru depistarea rapidă, prin recoltarea sânglui din deget. Campania a început deja în mediul rural, unde s-au prelevat cele mai multe probe, informează dr. doctor Mihaela Covrig, sefa Patronatului Medicilor de Familie Neamţ.

2. Cei care nu se ştiu diagnosticaţi cu acest virus, prezintă o anumite simptome (oboseală cronică, lipsa poftei de mâncare sau/ şi modificări în analizele ficatului – cel mai bine este să întrebaţi medicul de familie dacă sunteţi susceptibili de această boală), pot să lămurească situaţia pe loc, fie prin analiza directă, fir prin trimitere la spital, pentru analize de specialitate. Medicul introduce electronic informaţii despre pacient, iar sistemul informează dacă acesta îndeplineşte criteriile de eligibilitate pentru a intra în schema de tratament gratuit decontat de CAS. Reprezentanta CAS Neamţ spune că procedura s-a simplificat foarte mult.

3. Se vor trata toate fazele hepatitei C, inclusiv fazele 1 şi 2 (F1, F2, F3, F4, unde F reprezintă gradul de afectare a ficatului) care nu intrau în schema de tratament, fără interferon, tratament gratuit decontat prin Casa de Asigurări de Sănătate, pentru cei asiguraţi. Procedura se numeşte A.A.D. – Acţiune Antivirală Directă cu efecte secundare rare, spre deosebire de terapia cu interferon

4. Nu mai există limită de vârstă (era 65) de ani.

5. Tratamentul – în condiţiile în care pacientul nu suferă şi de alte boli grave – medicul stabileşte acest lucru, de exemplu, cancer, are o rată de răspund de 99%. Terapia fără interferon este o terape de durată scurtă, de maximum 12 săptămâni, şi se poate efectua în trei variante, de la 1 la 3 pastile pe zi.

Semnele bolii

Atenţie, hepatita C este o boală parşivă, care nu-şi anunţă în timpi rezonabili prezenţa. Fazele finale, însă ale bolii acute a ficatului pe ciroză de exemplu, “sunt disperate, cu o mortalitate fantastică, de un dramatism rar întâlnit”, spune directorul Spitalului Judeţean Neamţ, dr. Codruţ Munteanu.

Pe de altă parte, odată contactat virusul HCV, poate dura, până la 30 de ani până să fie descoperit fără analiza de specialitate.

Hepatita C poate genera simptome precum oboseala cronica, durerile articulare, inflamaţii ale vaselor de sange, amorțirea anumitor zone ale corpului (parestezie). Complicații care pot apărea în cazul hepatitei C sunt deficiența de fier și anemiile, insuficiența renală, apariția calculilor biliari si a diabetului zaharat, însă virusul poate afecta și funcționarea creierului.

Pe lânga semnele menţionate anterior, pacienții pot experimenta simptome precum pierderea apetitului, creşterea temperaturii corpului sau durerile musculare. În anumite cazuri, sclerotica ochilor se poate îngălbeni, iar pielea devine mai palidă şi capătă o nuanţă gălbuie.

Modificări apar şi în sistemul digestiv şi se manifestă prin stări de greata, diaree, varsături, crampe abdominale si modificarea culorii scaunului într-o nuanţă mai deschisa. Culoarea urinei se poate transforma, de asemenea, devenind mai tulbure şi mai inchisă.

Hepatita C este însă o boală asimptomatică, iar apariția simptomelor este mult mai târzie decât infestarea. Perioada scursă de la contactarea virusului până la apariția semnelor bolii poate ajunge chiar și la 30 de ani.

Modificarea în buletinele de analize, valorilor TGO şi TGP poate să fie un simptom de hepatită C.

Transmiterea hepatitei C

Doctoriţa Silvia Burghelea, medic primar la secţia de boli infecţioase Piatra Neamţ a mai prezentat metodele cele mai întâlnite de transmisie a bolii. Hepatita C se transmite prin sânge, dar în cazul femeilor însărcinate poate fi şi ereditară. Virusul HCV poate fi contactat prin folosirea seringilor sau a instrumentarului medical nesterilizat, prin raportul sexual cu o persoana purtătoare, dar si prin folosirea unor obiecte care aparţin persoanelor infestate si care pot intra în contact cu anumite leziuni (periuța de dinți, aparat de bărbierit, trusa de unghii).

Hepatita C poate fi transmisa atunci cand sangele unei persoane care are virusul intra in contact cu cel al unei persoane sanatoase, inclusiv prin transfuzii de sange sau transplantul de organe, dar si de la mama la fat, in timpul sarcinii.

Riscurile de a fi contactata pe cale sexuala sunt mai mari in randul persoanelor care au mai multi parteneri sexuali sau al celor cu o imunitate scazuta (inclusiv persoanele infestate cu HIV), dar incidenta este mai mare si in cazul contactelor sexuale anale.

Perioada de incubatie a virusului variaza intre 45 si 160 de zile. Desi nu exista o categorie de varsta specifica in cazul acestei afectiuni, incidenta cea mai mare este in randul persoanelor de 30-40 de ani.

Factori de risc

Pentru ca hepatita C se transmite prin fluxul sangvin, contextele care favorizeaza contactarea virusului sunt multiple:

Tratamentele injectabile sau interventiile chirurgicale cu instrumentar nesterilizat;

Consumul de droguri injectabile si folosirea aceluiasi ac cu alte persoane;

Tatuarea sau gaurirea pielii (piercing) cu un ac infectat;

Sarcina unei femei infectate, caz in care virusul poate fi transmis copilului;

Expunerea accidentala la sangele infectat cu HCV a personalului medical;

Folosirea periutei de dinti a unei persoane infectate (deoarece leziunile bucale sunt foarte comune);

Folosirea acelorasi ustensile pentru manichiura sau pedichiura cu o persoana infectata;

Contactul sexual neprotejat, mai ales cel anal;

Dializa si hemodializa;

Tratamentele stomatologice cu instrumentar nesterilizat corespunzator.

Mariana OLTEAN TUDOSE