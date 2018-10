Idei de afaceri: cultura pătrunjelului

* O bombă de sănătate, ajută la traterea a zeci de boli!

Pătrunjelul este folosit încă din cele mai vechi timpuri pentru aromatizarea și decorarea preparatelor. Mulți folosesc pătrunjelul doar pentru a da gust mâncărurilor, fără a ști că este o bombă de sănătate! Pătrunjelul ajută la traterea a zeci de boli: inhibă cancerul, alungă durerile, ține anemia la distanță și previne îmbătrânirea. Din păcate, prea de multe ori este subapreciat, chiar dacă are calităţi nutritive şi paleative deosebite. Pătrunjelul conţine mai multă vitamina C decât lămâia, portocala sau varza, la care se adaugă vitaminele A, B1,B2, B3, B5, B6, B9, K şi E. Este o sursă importantă de glucide, proteine, minerale (potasiu, calciu, fosfor, magneziu, fier, sodiu), ulei volatil, lipide şi flavonoizi.

*Pătrunjel, efecte terapeutice

Uleiul volatil din frunzele de pătrunjel protejează organismul împotriva acțiunii nocive a gudroanelor din fumul de țigară, prevenind diferite afectiuni ale aparatului respirator, cum este bronșita cronică.

Sunt 4 substanțe, continuțe de frunzele de pătrunjel, care previn oxidarea colesterolului negativ și depunerea sa pe artere. Persoanele care consumă frecvent carne, grăsimi hidrogenate, prăjeli ar trebui să consume de măcar 3 ori pe săptamână salată de pătrunjel, pentru a beneficia de efectele sale benefice asupra vaselor de sânge.

Consumul de pătrunjel proaspăt, adăugat la hrana de zi cu zi, ajută la ținerea sub control a tensiunii arteriale, având efecte diuretice, ușor vasodilatatoare, acționând la nivelul sistemului nervos central cu efect calmant. 30 de grame de frunze de patrunjel consumate zilnic ajută la menținerea elasticității și a rezistenței pereților vaselor de sânge, prevenind accidentele vasculare și formarea echimozelor produse de fragilizarea vaselor capilare.

Pătrunjelul ajută la vindecarea plăgilor, înţepăturilor deinsecte, conjunctivitelor, ameliorează contuziile şi înlătură durerile dentare.

*Foarte bun pentru ficat

Pătrunjelul are efect de combatere a virușilor care atacă ficatul. Persoanele cu hepatită cronică sau acută se simt mult mai bine, iar analizele de sânge sunt mai bune, dupa 3-4 cure cu frunze de pătrunjel.

Câteva frunze de pătrunjel mestecate înainte de masă trezesc pofta de mâncare și activează digestia, fiind un excelent remediu contra anorexiei. Pătrunjelul combate greața, fiind de un real ajutor celor cu boli grave, care nu pot mânca din cauza stărilor de greață persistente.

Pătrunjelul verde mestecat indelung dă un miros plăcut respiratiei, actionează ca un dezinfectant asupra cavității bucale, a căilor respiratorii medii și superioare. Mai mult, frunzele de pătrunjel îmbunătățesc digestia și normalizează flora digestivă.

Consumul de frunze de pătrunjel proaspat, sub forma de salate, ca adaos în ciorbe ori în alte mâncăruri, reduce predispoziția spre crizele astmatice. Frunzele și rădăcina de pătrunjel sunt adevarate medicamente pentru rinichi.

Salatele cu mult pătrunjel și sucul de frunze de pătrunjel sunt un excelent adjuvant în tratamentul cancerului. Acțiunea antitumorală a frunzelor de pătrunjel a fost descoperită de curand de cercetatori și se datorează vitaminelor, flavonoidelor și unor substanțe volatile din pătrunjel. S-a observat o ameliorare a stării de sănătate a persoanelor care aveau tumori cerebrale și consumau regulat pătrunjel verde. În plus, pătrunjelul verde combate multe dintre reacțiile adverse ale citostaticelor și ale radioterapiei.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU