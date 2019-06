Ele sunt ZODIILE cele mai pasionate de fashion!

Atunci când vine vorba de fashion, trebuie să recunoaștem că aproape toate femeile acordă o importanță deosebită felului în care arată, se îmbracă, se coafează, etc. Însă unele acordă mai multă atenție decât altele, iar acest lucru se pare că are legătură și cu semnul zodiacal care le guvernează.

Iată care sunt zodiile considerate cele mai fashion addict:

Balanță

Balanța este clasicul reprezentant al fashion-ului, fiind mereu în pas cu cele mai noi tendințe. Femeia balanță este extrem de informată legat de tot ceea ce este nou, ultimele colecții de la Paris, Milano, și are grijă ca aparițiile ei să fie întotdeauna impecabile. Uneori este adepta stilului sport, mai ales că adidașii pentru damă sunt nelipsiți din dressingul ei. Șifonierul unei balanțe va fi permanent încărcat de o mulțime de haine, care de care mai diverse, dar frumoase, de bun gust și de calitate. Balanța are anumite perioade din an când își face curățenie generală în dressing, păstrând ceea ce mai corespunde încă tendințelor și aruncând toate celelalte haine.

Fecioară

Fecioara este și ea o pasionată a modei și are un stil extrem de bine pus la punct de fiecare dată. Ea poate fi și un adevărat trend setter în domeniul modei, deoarece îi place stilul personal și unicitatea. Nu îi place să se ghideze după ultimele tendințe, ci să adapteze trendurile la stilul ei propriu. Pentru o fecioară importantă este impresia pe care o face celorlalți, iar pentru acest lucru nu va face niciodata un compromis. Nu va purta o ținută care nu o reprezintă, ci doar va împrumuta anumite elemente cu care ea se identifică, creându-și outfit-ul propriu.

Leu

Reprezentantele acestei zodii sunt capabile să recurgă la orice metodă doar pentru a atrage atenția celor din jurul lor. Astfel, pentru ele moda este extrem de importantă și de fiecare dată își doresc să aibă apariții excentrice, în tandem cu moda. Femeia leu adoptă ținute pe care le vede pe marile podiumuri ale caselor de modă și chiar dacă unele dintre ele sunt puțin extravagante, pentru ea acest lucru este un plus, deoarece va stârni atenția celor din jur asupra ei. Nativa leu are un stil deosebit, știe perfect ce ținute i se potrivesc și are o carismă incredibilă, astfel că e imposibil să nu fii fascinat de ea.

Taur

Femeia taur este întotdeauna o apariție rafinată, îi place să trăiască în lux, să arate bine și să aibă grijă de ea. Știe că moda este schimbătoare, tocmai de aceea nativa taur preferă să își păstreze un stil mai conservator decât celelalte zodii. Pentru că are un respect de sine deosebit, va alege ținute extrem de elegante și rafinate, chiar dacă urmărește în detaliu și ultimele tendințe. Cu toate acestea, în final primează sentimentul de satisfacție personală, stil personal și mai puțin ce dictează moda.

Așadar, zodia ta poate fi caracteristică pentru stilul tău și raportarea la modă. Cu toate acestea, fiecare femeie este unică și specială în felul ei, iar frumusețea din interior se va reflecta, cu siguranță și la exterior, prin ținute elegante și de bun gust.

Photo: pexels.com