Atunci cand ai propria afacere, un pas firesc pentru dezvoltarea ei este infiintarea unui sediu si deschiderea unui birou sau a unui spatiu de lucru. Fie ca ti-ai creat afacerea dintr-un hobby, din dorinta de a ajuta sau din dorinta de a raspunde unei nevoi pe care ai identificat-o in piata, un spatiu de lucru te va ajuta sa iti cresti afacerea, sa castigi credibilitate si sa lucrezi mai usor pentru visul tau.

Descopera 3 sfaturi utile pentru a deschide un birou sau spatiu de lucru pentru afacerea ta

Alege o zona potrivita pentru specificul afacerii tale.

Zona in care vei deschide biroul va fi importanta pentru viitorii clienti, dar si pentru angajati. Daca afacerea ta este una locala, adresata comunitatii in care locuiesti, atunci nu vei avea nevoie de un birou intr-o zona centrala, ci mai degraba intr-o zona usor accesibila pentru toti membrii comunitatii. Pe de alta parte, un business ce se adreseaza unei palete largi de clienti este mai bine sa aiba un spatiu de lucru intr-un loc central sau cel putin accesibil, aproape de mijloace de transport in comun. Inainte de a alege zona, incearca sa definesti cat mai bine publicul tinta pentru a te pozitiona cat mai aproape de el.

Recruteaza angajatii potriviti.

Recrutarea angajatilor este esentiala, in special atunci cand deschizi un birou sau punct de lucru. Incearca sa alcatuiesti un profil cat mai detaliat al angajatilor de care ai nevoie, iar mai apoi sa vezi prin ce mijloace poti ajunge la ei. In anumite cazuri este posibil sa nu ai nevoie de ajutor si sa poti face recrutarea pe cont propriu, de obicei atunci cand trebuie sa angajezi doar 3-4 persoane. Foloseste site-urile de job-uri, dar si retelele sociale, precum LinkedIn sau Facebook pentru a atrage candidatii potriviti. Daca trebuie sa angajezi persoane cu anumite abilitati sau competente specifice ori trebuie sa angajezi un numar mare de persoane, cea mai buna idee este sa apelezi la o firma de recrutare sau la un profesionist in domeniu.

Alege echipamentele potrivite

Biroul sau spatiul de lucru trebuie sa fie complet dotat pentru ca angajatii sa isi poata desfasura corespunzator munca, dar si pentru ca toti clientii sa poata beneficia de cele mai bune servicii. De la mobilier adecvat si pana la echipamente IT, acestea nu trebuie sa lipseasca din niciun birou. Poti gasi echipamente IT de inchiriat pe atlas.ro, daca iti doresti sa le oferi angajatilor tai cele mai performante dispozitive pentru munca lor. De asemenea, va trebui sa investesti si in consumabile, de la apa si cafea pana la hartie, pixuri si alte obiecte necesare.

Deschiderea unui birou este un pas important in orice fel de afacere, dar care iti poate aduce o crestere semnificativa. Atunci cand pornesti pe acest drum, incearca sa pui la cale un plan cat mai bine definit, care sa includa atat aspectele ce tin de locatie, de la zona si pana la dimensiunea biroului, cat si aspecte ce tin de recrutare personal sau functionalitate.

Sursa foto: Pexels.com.