Este din ce in ce mai in voga decorarea unor brazi de Craciun intr-un stil minimalist. Aceasta tendinta decorativa a patruns foarte adanc si pariaza pe culori omogene care pot crea contrast intre ele, dar fara a utiliza mai mult de doua sau trei culori in combinatie. Brazii albi au devenit una dintre cele mai cautate de cele mai moderne familii care doresc sa dea o nota de eleganta petrecerilor lor de Craciun, pretinzand in acelasi timp ca bradul lor este scaldat in zapada. In acest articol vom descoperi sa decoram pomii albi de Craciun oferindu-va idei diferite care servesc cu siguranta ca inspiratie.

Pasi de urmat:

In general, este important sa stiti ca, pentru a decora un brad de Craciun artificial, se folosesc de obicei unele elemente specifice, cum ar fi ghirlande, arcuri, stele etc. Alegerea lor este supusa propriilor gusturi, dar in aAs vom detalia obiectele pe care oamenii le folosesc de obicei pe scara mai larga:

Globuri de Craciun : ele sunt atarnate de diferitele ramuri ale pomilor si exista in diferite forme si culori. Finisajul poate fi mat sau lucios, iar globurile trebuiesc distribuite pe toata lungimea bradului.

: ele sunt atarnate de diferitele ramuri ale pomilor si exista in diferite forme si culori. Finisajul poate fi mat sau lucios, iar globurile trebuiesc distribuite pe toata lungimea bradului. Steaua Craciunului : in mod normal, elementul care incununeaza bradul este steaua din varf, deoarece, conform traditiei, este responsabila pentru ghidarea magilor catre portalul din Betleem unde s-a nascut Isus.

: in mod normal, elementul care incununeaza bradul este steaua din varf, deoarece, conform traditiei, este responsabila pentru ghidarea magilor catre portalul din Betleem unde s-a nascut Isus. Panglici: ghirlandele care inconjoara intregul corp al pomului sunt unul dintre cele mai utilizate elemente, deoarece se imbraca foarte mult rezultatul final. Ele sunt de obicei raspandite pe intreaga latime si inaltime a bradului si sunt plasate la sfarsit.

ghirlandele care inconjoara intregul corp al pomului sunt unul dintre cele mai utilizate elemente, deoarece se imbraca foarte mult rezultatul final. Ele sunt de obicei raspandite pe intreaga latime si inaltime a bradului si sunt plasate la sfarsit. Luminite colorate : daca doriti ca bradul sa straluceasca, cel mai bine este sa plasati lumini colorate care se ascund printre frunzisul copacului si care pot merge pe baterii sau se pot conecta direct la curent. Trebuiesc plasate inainte de asezarea globurilor si a altor decoratiuni.

: daca doriti ca bradul sa straluceasca, cel mai bine este sa plasati lumini colorate care se ascund printre frunzisul copacului si care pot merge pe baterii sau se pot conecta direct la curent. Trebuiesc plasate inainte de asezarea globurilor si a altor decoratiuni. Combinatia de culori: daca doriti sa decorati un pom alb de Craciun este sa optati pentru globuri rosii. Cele doua culori se combina perfect si evidentiaza aspectul de Craciun. In plus, rezultatul este elegant si sofisticat.

O alta combinatie ideaal pe care o puteti face pentru a va decora bradul alb de Craciun este sa adaugati obiecte decorative in tonuri aurii. Stim ca auriul este o alta culoare preferata a acestor date atat de marcante, astfel incat este o optiune perfecta pentru a va face casa sa straluceasca cu propria lumina. Rezultatul va fi un brad artificial de Craciun foarte elegant si bine imbracat.

Dar daca doriti sa obtineti un brad de Craciun complet in conformitate cu restul casei dvs., nu este nimic mai ideal decat sa-l imbracati cu tonurile care abunda in camera de zi. De exemplu, daca aveti o casa in care predomina culoarea galbena, puneti decoratiuni galbene, astfel incat sa se potriveasca cu restul casei; in cazul in care casa ta este plina de tonuri verzui, poti opta pentru aceasta culoare pentru a decora pomul de Craciun. Cel mai bun lucru este ca creati o armonie de culori in camera de zi si, astfel, copacul va fi complet integrat.

Inainte am vorbit despre culoarea aurie pentru pomul de Craciun, insa daca auriul nu este culoarea ta preferata, tot poti obtine un decor elegant folosind o alta combinatie de culori si anume argintiu impreuna cu o tenta rosiacata, deoarece impreuna cu albul bradului, cele trei culori se potrivesc de minune impreuna pentru a crea sarbatori de poveste.