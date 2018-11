CSM Ceahlăul, iernează pe locul 3 în Liga Elitelor

insucces la limită în Liga Elitelor U19

CSM Ceahlăul Piatra Neamț este sigură de clasarea pe locul 3 în Seria Est a Ligii Elitelor U17 după disputarea restanței cu FCSB. Duelul ce a contat pentru etapa 4 a turului acestei întreceri a avut loc pe 21 noiembrie 2018 și s-a terminat cu victoria galben-negrilor, scor 3-1 (0-0). După o primă repriză echilibrată, mitanul secund a aparținut gazdelor. Andrei Vîlea, cu două reușite, și Bogdan Oteliță, din penalty, au făcut diferența de 3-0, după care și oaspeții au reușit să reducă din handicap. Valentin Avădanei, antrenor CSM Ceahlăul: ”Prima concluzie trasă după acest meci este că a fost un joc foarte bun între două echipe concentrate pentru a juca un fotbal de cât mai bună calitate. Au fost azi pe teren două formații bune, care lucrează și care vor să ofere un fotbal de calitate, plăcut. Copiii ambelor echipe merită felicitați pentru evoluție în general. Cât îi privește pe ai noștri, consider că merită succesul cu vârf și îndesat și că merită din plin să fie acolo sus în clasament”. CSM CEAHLĂUL U17 Mitrea – Ștefănescu, Rusu, Moroșanu, Ghenici, Rotundu, Vîlea, Oteliță, Matei, Istrati, Neagu. Au mai jucat: Cojoc, Anton, Spătaru. Clasament Liga Elitelor U17 1. Viitorul Constanța 8 7 0 1 37-8 21 2. Rapid Bucureşti 8 6 1 1 17-11 19 3. Ceahlăul Piatra Neamţ 8 6 0 2 19-14 18 4. Fotbal Club FCSB 8 4 1 3 29-18 13 5. Concordia Chiajna 8 3 3 2 14-15 12 6. FC Voluntari SA 8 3 2 3 12-11 11 7. Dinamo Bucureşti 8 3 0 5 18-21 9 8. Politehnica Iaşi 8 2 1 5 16-22 7 9. Kids Tâmpa Braşov 8 2 0 6 10-17 6 10. LPS Focşani 8 0 0 8 4-39 0. JUNIORI A CSM Ceahlăul a jucat tot pe 21.11.2018 restanța cu FCSB din etapa 4, iar rezultatul final al disputei a fost 1-2 (0-1). Pentru gazde a înscris Olteanu. Partida a fost una disputată, cu ambiție, cu nerv și dorință de victorie, mai ales că gazdele aveau mare nevoie de trei puncte pentru a-și mai îmbunătăți situația din clasament. Valentin Avădanei, antrenor CSM Ceahlăul: ”Am cam rămas cu un gust amar după acest meci. Am pierdut nemeritat, pentru că am avut și noi șanse importante de a mai marca și de a schimba soarta jocului. Din păcate ratările ne lasă fără punct astăzi. Consdier că un egal era mai corect. Au fost și momente bun de joc în care am pus în dificultate adversarul, însă imprecizia în fața porții ne-a costat”. CSM CEAHLĂUL U19 Florea – Curpăn, Rusu, Andreș, Lupașcu, Olteanu, Toma, Gabor, Hodorogea, Pîntea, Monoranu. Au mai jucat: Iorga, Hurdubei. Cele două echipe de juniori ale CSM Ceahlăul joacă ultimele meciuri oficiale ale anului 2018 la finalul săptămânii în curs, ambele împotriova echipelor similare ale Viitorului Constanța. Duminică, 25.11.2018, de la ora 12:00, va fi jocul din Liga Elitelor U19, iar două ore mai târziu trebuie să înceapă partida din Liga Elitelor U17.