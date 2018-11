Plante de apartament: arborele norocos

Pachira este un arbore tropical, cunoscut la noi ca plantă de interior cu tulpinile împletite. Succesul Pachirei împletite în variante de trei sau cinci tulpini a apărut mai întâi în Asia, unde i-a cucerit iremediabil pe japonezi, chinezi, iar apoi a făcut un nou pas victorios către Europa. Pachira Aquatica are frunze veșnic verzi, de un verde intens, strălucitor. Frunzele au calitatea de a fi proporţionale cu înăltimea pomului, ceea ce îl face adaptabil şi în grădina şi în casă, dar şi pentru modelare sub forma de bonsai. Florile pe care le face Pachira Aquatica sunt uriaşe, spectaculoase, parfumate si …. rare. Petalele albe se întorc înspre baza florii făcând loc unui buchet spectaculos de stamine. Cu multe legende în spate, pachira a cucerit lumea Pachira se mai numeşte și Arborele norocos sau Arborele cu bani pentru că frunzele au cinci lobi care corespund, conform filozofiei Feng-Shui, celor cinci elemente fundamentale. Asemănarea cu o palmă a născut superstiţia că planta ar fixa norocul şi bunăstarea în casă. Mai mult decât atât, asiaticii agaţă în coroana sa amulete de culoare roşie pentru a-i potenţa puterile. Adevărul este că pachira are în spate câteva legende, una dintre ele având legătură cu povestea lui Jack și a vrejului de fasole. Se spune că cine îl are in casă sau în curte, n-o să mai aiba niciodată probleme cu banii. Cum legendele evolueaza, iar atunci când este vorba de bani, imaginația omului este fără limite, arborele cu bani a cucerit întreaga lume Dincolo de aceste legende trebuie să-ţi spun că în mediul natural Pachira formează nişte flori uriaşe, spectaculoase şi pline de mireasmă. Petalele sunt albe şi se răsfrâng către baza florii făcând loc unui mănunchi de stamine lungi. Din păcate nu am auzit să înflorească şi în condiţii de cameră, dar nu se ştie cum îţi poate surâde norocul. Arborele norocos, ușor de întreținut Arborele norocos se întreţine extrem de uşor. În primul rând, se udă mai rar, o dată pe săptămână, suficient de mult cât să se menţină solul moderat umed. Ghiveciul trebuie să aibă un drenaj bun, iar apa nu trebuie să stagneze în farfurioară. Pachira nu suportă excesul de umezeală în sol, apare riscul de putrezire a tulpinilor. Preferă un nivel ridicat al umidităţii aerului. Pentru asta vom pulveriza cu apă atât vara cât şi iarna când aerul este mai uscat. Se recomandă o amplasare luminoasă, dar fară soare direct. În condiţii de semiumbră trebuie să avem grijă s-o răsucim săptămânal, încât să permiţi o creştere uniformă şi armonioasă. Din primăvară şi până în octombrie este obligatoriu să-i aplici şi un îngrășământ special pentru plantele decorative prin frunze. Cu hrană bună şi condiţii optime de mediu omi observa că arboreal norocos manifestă un ritm de creştere alert, la un moment dat fiind nevoie de tăieri pentru scurtare a lăstarilor pentru a păstra un coronament echilibrat cu lungimea tulpinilor. Din când în când, pe tulpinile împletite apar mici lăstari care în timp tind să crească mai repede decât restul plantei. Nu ezita să-i îndepărtezi, să-i pui la înrădăcinat şi astfel să obţii noi exemplare de Pachira. Dacă îi vei lăsa să crească în voie, se va pierde sub frunzişul acestor lăstari toată frumuseţea împletiturii acestei plante. Dacă ne vom îmbogăţi având o Pachira în casă, rămâne de văzut. Cu siguranță, vom îmbogăţi sufletul cu eleganţa acestui arbore tropical.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU