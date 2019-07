CONFERINȚĂ DESPRE UNIVERS, LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț găzduiește, în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință, Filiala Piatra-Neamț, o conferință despre Univers susținută de prof. univ.dr. Gheorghe Surpățeanu, joi, 11 iulie 2019, de la ora 15:00, în Sala Info-Club II. În deschidere va vorbi prof.univ.dr. Gogu Ghiorghiță despre cel care va susține conferința, dar și despre cartea „Valori nemțene“, apărută la Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, la București, în 2018. Gheorghe Surpățeanu s-a născut la 10 octombrie 1944, în Câineni, județul Vâlcea. În perioada 1962-1967 a studiat chimia la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași, unde, în 1972, a obținut doctoratul în chimie, cu teza „Structura și reactivitatea izochinoliniu-ilidelor“. A făcut specializări în chimie organică și informatică la Universitatea Lille 1, ENCSEL Lille, Université du Littoral Côte d’Opale, Boston College. A predat la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iași, Universitatea Lille 1, Franța (2 ani); Université du Littoral Côte d’Opale, Franța (16 ani); Universitatea „Vasile Alecsandri“ Bacău. A deținut funcțiile didactice de asistent (10 ani), șef de lucrări (7 ani), conferențiar (2 ani), profesor (27 de ani) și funcțiile de conducere de director LSOE (Laborator de Sinteză Organică și Mediu) (12 ani); membru în Consiliul de Administrație (5 ani) și Consiliul Științific (7 ani); președinte al comisiei de specialiști (8 ani), Université du Littoral Côte d’Opale, Franța. A obținut premiile Ordre des Palmes Académiques (Franța, 2002); profesor honoris causa, Universitatea București (2005); doctor honoris causa, Universitatea Bacău (2006); Premiul POLLUTEC (Franța, 2004); Premiul „Nicolae Teclu“, Academia Română (1988). Are două brevete internaționale și 25 de brevete OSIM, România. Domeniile abordate în activitatea științifică pot fi grupate în: sinteze de compuși heterociclici cu proprietăți specifice (medicamente și auxiliari industriali); chimie supramoleculară (senzori moleculari în detecția compușilor organici toxici); chimie sintonică (generarea aminoacizilor esențiali și obținerea de polipeptide). A publicat două cărți – „Bazele teoretice ale reactivității chimice“ (1982); „New Frontiers in Environmental Research“ (2006) –, 6 articole monografice (Revues): „Structure and Reactivities of Cycloimmonium Ylides“, în „Tetrahedron Repport“, 23 (1976), Pergamon Press, Anglia; „Reactivity of Cycloimmonium Ylides, Heterocycles“, 22, 2079-2128 (1984), Japonia; „Réactions des cycloaddition des cycloimmonium ylures“, „Mem. Acad. Roumaine“ (IV) VI, 1, 89-120 (1983), România; „Structure and Reactivity of Cycloimmonium Ylides, Heterocycles“, 51, 4, 863-925 (1999), Japonia; „Cycloimmonium Ylides. Structure and Electrocyclization Reactions, Targets in Heterocyclic Systems“, 5, 461-487 (2001) Italia; „Cyclodextrines Derivatives Used in Detection and Remediation of Volatile Organic Compounds“, „Research Trends“, RT/OC/ FR-211 (2006), India; 185 de lucrări științifice publicate în jurnale internaționale cu factor de impact; 68 de lucrări științifice publicate în țară, în „Rev. roumaine de chimie“ și „Revista de chimie“; 72 de lucrări și comunicări publicate în volume ale unor manifestări științifice; 32 de conferințe științifice susținute cu ocazia unor manifestări și vizite științifice.