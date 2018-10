La Spitalul din Roman, cardiolog da, psihiatru și infecționist-ba

Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman va coopta, în curând, în echipa profesioniștilor un doctor cardiolog, al cărui dosar de înscriere la concurs a fost, ieri, admis. Dr. Cristina Tudorachi este singurul medic aspirant la postul vacant din secția de profil, urmând să participe la probele de examen, respectiv analiza și evaluarea activității profesionale și științifice, proba scrisă și proba clinică sau practică. În prezent, secţia funcţionează cu un număr de 30 paturi din care 15 paturi terapie intensivă coronarieni şi are ca personal angajat 3 medici, 12 asistente cu grad principal şi 8 personal auxiliar. Unitatea a scos la concurs, în data de 19 septembrie, și două posturi vacante de medic, unul în specialitatea Boli Infecțioase, pentru secția Boli Infecțioase, și unul în specialitatea Psihiatrie, pentru Centrul de Sănătate Mintală, însă pentru acestea nu s-a înscris nimeni. Secția de Boli Infecțioase are ca personal încadrat un medic, 10 asistenți medicali, 8 personal auxiliar. Secția Psihiatrie funcționează într-un pavilion exterior al Spitalului Municipal de Urgență Roman, aflat pe strada Speranței, nr.11-13, are 50 de paturi și are ca personal încadrat 4 medici, 14 asistenți medicali, 15 angajați ca personal auxiliar.

Geanina NICORESCU