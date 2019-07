FRUCTE DE SEZON: PERELE

Cu foarte mulţi nutrienţi şi puţine calorii, atât de dulci și parfumate!

Cunoscute ca fiind printre primele fructe cultivate, perele şi-au făcut treptat apariţia în numeroase ţări de pe glob. Perele au fost cultivate pentru prima dată în anul 5000 înainte de Hristos de un meşteşugar chinez recunoscut. Pe aceste teritorii, perele erau considerate adevărate simboluri ale nemuririi, pentru că arborii în care creşteau aveau o viaţă foarte lungă, de cel puţin 100 de ani. Acum, că am aflat o mică parte din istoria acestor super-fructe de vară, să descoperim şi care sunt efectele lor benefice asupra stării noastre de sănătate: au foarte mulţi nutrienţi şi puţine calorii, de aceea sunt atât de dulci şi parfumate. Dincolo de coaja lor aurie, perele conţin un întreg depozit de vitamine şi săruri minerale benefice organismului şi sistemului imunitar. Consumul de pere oferă atât plăcerea savurării unor fructe delicioase şi parfumate, cât şi posibilitatea asimilării componentelor sănătoase ale acestora. Pere, aceste fructe zemoase şi dulci, fac parte din familia rozaceelor şi există peste 5.000 de varietăţi de pere, împărţite în două mari categorii: pere europene şi pere asiatice. Bune pentru tranzitul intestinal Para este un fruct excelent, recomandat îndeosebi persoanelor supraponderale şi suferinzilor de diabet. Fructul oferă o cantitate substanţială de vitamine din grupul B, vitaminele C şi K şi minerale, îndeosebi potasiu, fosfor, calciu, magneziu, cupru, fier, zinc. Datorită prezenţei acestor vitamine, flavonoidelor şi acizilor fenolici, perele elimină acidul uric din organism. Ca de obicei, aceşti antioxidanţi combat problemele cardiovasculare, cancerul şi accidentele vasculare cerebrale, creând un mediu defavorabil acestor boli. Perele, în special coaja lor, conţin multe fibre care ameliorează şi favorizează activitatea intestinului gros, accentuând efectul de saţietate. Iată un avantaj pentru gurmanzi şi pentru cei care vor să îşi menţină greutatea sau să slăbească. Este cunoscut rolul fibrelor sănătoase în prevenirea bolilor cardiovasculare, prin eliminarea colesterolului rău din organism. Ideale pentru diabetici Bogată în apă, para conţine în mare parte glucide, datorită cărora este energizantă. Graţie indexului său glicemic scăzut, combinat cu o asimilare lentă a glucidelor în organism, este un fruct indicat suferinzilor de diabet. În general, prin virtuţile sale diuretice şi depurative, para contribuie la eliminarea excesului de acid uric din sânge. Este deci preţioasă în caz de reumatism, gută sau artrită. Sucul de pară are un slab efect sedativ şi contribuie la atenuarea durerilor inflamatorii. Para este remineralizantă, nutritivă, stomahică şi astrigentă. Este indicată persoanelor astenice sau surmenate şi femeilor însărcinate. Perele bine coapte, foarte parfumate O pară bine coaptă este foarte parfumată, perele încă verzi riscă să provoace gaze şi putrefacţii intestinale. Revigorante, cu o savoare plăcută şi diferită în funcţie de soi, perele sunt disponibile mai multe luni pe an, fapt care le sporeşte interesul nutriţional. Atunci când le mâncaţi, perele trebuie să fie în perfectă stare. La cele vătămate se dezvoltă un mucegai, micotoxina, care este periculos. Coaja perelor, la fel ca a boabelor de struguri, este una dintre cele mai intens tratate cu pesticide, prin urmare orientaţi-vă spre perele din cultura bio sau din livadă. Perele rezistă la temperatura camerei timp de trei până la 12 zile, în funcţie de cât de coapte sunt.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU