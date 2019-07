COLIZIUNE ÎNTRE TREI AUTOTURISME, PE FONDUL NEACORDĂRII DE PRIORITATE, LA DOBRENI

La data de 20 iulie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Neamț au intervenit la un eveniment rutier produs pe DN 15 C, soldat cu rănirea unei persoane. Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit că, în timp ce un bărbat de 73 de ani, din Bacău, conducea un autoturism pe DN 15 C, în localitatea Dobreni, din direcția Tîrgu-Neamț – Piatra Neamț, la intersecția cu DJ 156 A ar fi efectuat virajul la stânga, fără a acorda prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, din Bodești, care circula din sens opus, intrând în coliziune cu acesta. Din impact, ambele autoturisme au fost proiectate într-un alt autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, din Piatra Neamț, care era oprit pe DJ 156 A, intenționând să pătrundă pe DN 15 C. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 46 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul din Bodești, care a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Cei trei participanți la trafic au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.