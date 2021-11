Vechi de 120 de ani, drumul Talienilor şi al Vitoriei Lipan este pentru prima dată într-un amplu proces de modernizare, o lucrare realizată de Consiliul Judeţean Neamţ. De-a lungul timpului, drumul nu a fost inclus de nici un alt preşedinte de Consiliu Judeţean într-un astfel de proiect complex, cu toate că în legislatura 2000-2004, Raul Constantin Bobeanu a încercat să obţină finanţare de la Guvern pentru lucrări de reabilitare.

“În acest an, unul dintre cele mai importante șantiere din județul Neamț a funcționat pe Drumul Talienilor, DJ 209B, între Borca – Mălini și Sabasa. Cât a ținut perioada caldă am făcut mai multe vizite în zonă, pentru a vedea evoluția lucrărilor”, a declarat Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ.

Pe primul tronson de pe Drumul Talienilor s-au turnat 3 straturi de beton asfaltic, s-au realizat rigolele și șanțurile betonate, s-a pus la punct drenul longitudinal în vederea eliminării apelor din zona drumului, s-au realizat podețele tubulare, casetate, gabioanele etc.

Pe celălalt sector s-au montat podețele și mai este de lucrat la realizarea zidurilor de sprijin din beton, care pe alocuri vor avea înălțimi de 2,5-3 metri și se vor întinde pe o lungime de peste un kilometru. De asemenea, mai este de lucru la terasamentul drumului.

“Aștept, asemenea miilor de nemțeni și turiști care vor circula pe acest traseu să se finalizeze lucrarea și să ne bucurăm de un drum de poveste care traversează această parte a județului. Am convingerea că Drumul Talienilor va fi o adevărată atractivitate pentru foarte mulți turiști care vor dori să meargă pe urmele Vitoriei Lipan, eroina romanului „Baltagul“.

Drumul unește comunele Mălini din județul Suceava și Comuna Borca din județul Neamț prin Pasul Stânișoara. Denumirea lui vine de la drumarii italienii aduși de regele Carol I pentru a construi șoseaua.

Drumul, construit în 1902-1904, la origine a avut un caracter în primul rând militar strategic și în al doilea rând comercial. După Lovitura de stat de la 23 august 1944 a fost teatrul unor lupte grele duse în porțiunea sa montană. Actual are însă un caracter preponderent turistic, acoperirea cu servicii turistice fiind centrată în arealul limitrof porțiunii estice. Tot în porțiunea sa estică gradul său de accesibilitate este semnificativ mai bun, ca urmare a investițiilor făcute în această porțiune în modernizarea și întreținerea infrastructurii sale.

Este menționat în literatura română de către Mihail Sadoveanu, ca element în drama romanului Baltagul.

M.O.T