„Bani negri (pentru zile albe)”, filmul HBO care se va turna inclusiv pe străzile din Piatra-Neamţ

Piatra Neamt a fost ales de către HBO Europe pentru filmarea unui serial artistic cu şase episoade scris şi regizat de cunoscutul regizor pietrean ,Daniel Sandu. Filmările vor fi realizate în perioada august- octombrie din acest an, în mai multe locaţii publice şi private din oraş, selecţionate de echipa de producţie a filmului. Cea mai mare parte a filmărilor se vor realiza în Piatra- Neamţ iar o parte dintre ele în oraşul Oneşti. Unul dintre producatorii executivi ai filmului , Johnathan Young, VP, Original Programming and Production, HBO Europe a declarat : „Pentru noul serial HBO creat de Daniel Sandu ne-am dorit un oraş tipic românesc, un cadru perfect pentru povestea filmului, care să arate autentic şi să permită spectatorilor să empatizeze cu personajele noastre”. „Sunt două oraşe remarcabile, diferite şi pline de culoare, a căror fuziune va fi recognoscibilă şi care vor intensifica starea bună şi entuziasmul pe care le-am regăsit în scenariu”, a adăugat el.

Dragoş Chitic, primarul oraşului Piatra Neamţ: Consider că trebuie să ne mândrim cu alegerea municipiului Piatra- Neamt ca şi loc de filmare a unui serial care este şsteptat să se bucure de un imens succes mai ales că filmul este scris şi regizat de pietreanul nostru, apreciatul regizor Daniel Sandu , declarat în aprilie anul trecut cetăţean de onoare al oraşului Piatra Neamţ pentru succesele sale cinematografice. Daniel Sandu este regizorul care a debutat în lungmetraj în 2017, cu „Un pas in urma serafimilor”, care a fost nominalizat la 15 categorii ale Premiilor Gopo şi a câştigat 8 trofee, inclusiv pentru „cel mai bun film”, „cel mai bun scenariu” şi „cel mai bun regizor”. O parte dintre filmări vor fi realizate în spaţii închise sau în proprietăţi private dar o parte vor fi realizate in spaţiul public, în diverse zone din oraş, în general pe străzi. Chiar dacă închiderea parţială sau totală a unor tronsoane stradale , pentru perioade scurte de timp ar putea produce un uşor discomfort sunt convins că acesta va fi înţeles de pietreni şi compensat de ocaziile unice pentru public de a putea asista la momentele de filmare. In general în localităţile în care s-au turnat filme localnicii a fost încântaţi participând chiar activ la realizarea filmărilor. In plus oraşul nostru va beneficia de o promovare cu totul specială prin realizarea acestei producţii artistice. Filmul serial realizat de HBO Europe în regia pietreanului Daniel Sandu se va intitula „Bani negri (pentru zile albe)” , este produs de Mobra Films şi va avea premiera în acelaşi timp în toate teritoriile HBO Europe. ( M.O.T)