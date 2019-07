Raport de activitate al deputatului PNL Mugur Cozmanciuc, președintele PNL Neamț

În virtutea principiului transparenţei președintele PNL Neamț, deputatul Mugur Cozmanciuc, a prezentat raportul de activitate ce cuprinde acţiunile desfăşurate în prima jumătate a anului 2019.

Astfel, în perioada februarie – iulie 2019 Mugur Cozmanciuc a transmis ministerelor 32 de întrebări/interpelări și a susținut 16 declarații politice în care a vorbit despre diverse probleme care trebuie rezolvate. Pe lângă acestea, 12 propuneri legislative și 4 moțiuni simple și moțiunea de cenzură au fost semnate și susținute de parlamentar.

În ceea ce privește activitatea parlamentară, cel mai important moment al acestei sesiuni parlamentare a fost reprezentat de dezbaterea proiectului de buget pe anul 2019 (proiect care a fost trimis multe prea târziu de Guvernul PSD&ALDE), unde Mugur Cozmanciuc alături de colegii parlamentari liberali din Neamț a depus 36 de amendamente la proiectul de buget prin care am cerut bani pentru modernizarea mai multor localități din județ. Din păcate, toate au fost respinse la vot de majoritatea PSD&ALDE.

În sesiunea parlamentară care tocmai a trecut, Partidul Naţional Liberal a fost nevoită să facă uz de toate instrumentele parlamentare astfel încât procesul legislativ să reintre într-un registru al normalului, înregistrând deopotrivă succese şi eşecuri.

Un succes, nu al PNL, ci al copiilor noștri îl reprezintă trecerea amendamentului propus de parlamentari liberali prin care s-a majorat alocația, începând cu data de 1 aprilie 2019. Alocația de 200 de lei a crescut la 300 de lei! Alocația de 84 lei a crescut la 150 lei! – spune deputatul Mugur Cozmanciuc.

Pe parcursul acestei sesiuni parlamentare a continuat să se implice și să urgenteze (prin instrumentele pe care le-a avut la dispoziție ca deputat) începerea construcției autostrăzii Moldovei, începerea construcției spitalului regional de la Iași și să reprezinte interesele comunităților locale, în mod special a acelor edili care își doresc să aducă gaz în casele cetățenilor.

Alături de colegii liberali din Parlament a sancționat, de fiecare dată, abuzurile pe care le-au comis cei de la Putere și le-a atras atenția că datoria lor este să guverneze pentru România, pentru români, nu pentru propriile interese, spune Mugur Cozmanciuc.

Activitate legislativă

9 ianuarie 2019 – Bugetul pe anul 2019 nu este gata! Colegii mei și specialiștii au atras deja atenția asupra problemelor pe care le creează lipsa bugetului! Sper că Guvernul PSD nu va uita de promisiunile făcute celor din zona Moldovei. În mod special, îi somez pe cei responsabili să nu ignore și să includă fondurile necesare pentru începerea autostrăzii Moldovei și a spitalului regional, de la Iași! Responsabilitate, nu POPULISM!

23 ianuarie 2019 -Alături de alți 113 deputați ai PNL și ai partidelor de opoziție USR, PMP și neafiliați aparținând ProRomania, am semnat pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. A fost depusă solicitarea și lista de semnături cu mai mult de 1/3 dintre deputați pentru convocarea, de urgență, a unei sesiuni extraordinare pentru: • respingerea Ordonanței lăcomiei PSD-ALDE, ordonanța care a aruncat în aer cursul leu/euro, care sărăcește populația, blochează creditarea și alungă investitorii; • abrogarea legii privind recursul compensatoriu și stoparea de urgență a infracțiunilor săvârșite de eliberații lui Tudorel Toader care pun in pericol zi de zi siguranța și integritatea fizică a românilor; • dezbaterea și adoptarea Bugetului de stat și al asigurărilor sociale pe 2019, bugetul care trebuia să fie deja aplicabil pentru a da drumul investițiilor, pentru predictibilitate în mediul economic și social. Activitate legislativă RAPORT DE ACTIVITATE MUGUR COZMANCIUC

29 ianuarie 2019 – PNL va lansa o campanie, în perioada imediat următoare, pentru a grăbi construcția spitalului regional de la Iași, cu fonduri europene. Guvernul a amânat construirea celor trei spitale regionale până în 2021, deși unitățile medicale sunt incluse în Strategia României pentru Sănătate și în Programul Operațional Regional. Să le spunem că Moldova vrea spital regional!

5 februarie 2019 – Au promis, dar acum amână. Cei de la GUVERN au amânat până în 2027 construirea spitalelor regionale – așa cum puteți vedea în răspunsul pe care mi l-a transmis doamna ministru Rovana Plumb. Ce este de făcut? Alături de colegii parlamentari liberali ne vom bate să includem la finanțare în bugetul de stat pentru anul 2019 obiectivele de investiții care sunt finanțate în domeniul sănătății din fonduri europene, respectiv spitalele regionale, cele trei spitale regionale prevăzute a fi construite cu finanțare europeană în Craiova, Cluj și Iași.

După ce se vor finaliza dezbaterile pe proiectul de buget, așa cum am mai spus, PNL va lansa în luna februarie o campanie de strângere de semnături pentru susținerea construirii spitalelor regionale. Vom solicita Guvernului să angajeze discuții și să facă o solicitare Comisiei Europene pentru suplimentarea fondurilor necesare construirii spitalelor regionale. Moldova vrea spital regional!

11 februarie 2019 – Principalele amendamente pe care le susținem zilele acestea în dezbaterea Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat fac referire la finanțarea unor obiective extrem de importante pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România – autostrada Unirii, Târgu-Mureș-Iași-Ungheni. Susținem amendamente pentru realizarea spitatelor regionale, a celor 3 spitale regionale care beneficiază de finanțare din fonduri europene, dar și a altor spitale regionale.

12 februarie 2019 – PSD promite sute de kilometri noi de autostrăzi până la sfârșitul anului. Asta cu un tupeu ieșit din comun având în vedere că și-au bătut joc, din nou, de Autostrada Unirii! Grupul PNL a propus în amendamentul său privind Autostrada Unirii includerea în buget a unei sume de 37 de milioane de lei. Ce s-a întâmplat? Parlamentarii Puterii l-au respins! Amendamentul a căzut la vot, cu 12 voturi împotrivă și 11 pentru! NU renunțăm! Vom merge în plen și vom susține amendamentu pentru autostrada Unirii!

15 februarie 2019 – În sfârșit o veste bună! Se vor face primii pași pentru realizarea Autostrăzii Unirii! Prin efortul comun al parlamentarilor din Moldova plenul reunit al Parlamentului a adoptat, joi, bugetul pentru Ministerul Transporturilor, cu patru amendamente admise în Comisiile reunite de buget-finanțe, printre care și cel pentru alocarea a 23.500.000 de lei, bani pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Ungheni – Iași – Tîrgu Neamț. Au fost incluse în buget și sumele necesare pentru finanțarea studiului de fezabilitate a tronsonului Tg. Mureş – Tg. Neamţ. Vocea tuturor celor din Moldova a fost auzită, în sfârșit! Prin eforturile comune ale parlamentarilor din Moldova, a societății civile, a cetățenilor, a celor din presă se fac primii pași pentru Autostrada Moldovei! Fiecare persoană cu decizie în administrația centrală, locală sau din Parlament, indiferent de culoare sau simpatie politică, are obligația să susțină acest obiectiv important pentru dezvoltarea Moldovei! Să ne vedem cât mai curând, circulând, pe Autostrada Unirii!

8 februarie 2019 – Ordonanța Lăcomiei îi lovește din greu și pe primarii din Neamț. De exemplu, domnul Adrian Ciobanu – primarul comunei Cordun mi-a spus că la un proiect de 15 milioane lei, în urma prevederilor din OUG 114, trebuie să suplimenteze suma cu 2 milioane lei! Cine îi dă acești bani?!? Și doamna Emilia Acozmei primarul comunei Bălțăteși mi-a transmis că în urma discuțiilor avute cu proiectanții, în urma majorării prețurilor materialelor, a creșterii salariului minim în construcții, valoare lucrărilor pe care le desfășoară în comună se va majora cu aproximativ 2.000.000 lei, sumă pe care ar trebui să o suporte din bugetul local. Întrebarea se repetă: De unde să scoată banii? Solicit Guvernului să abroge OUG 114! În mod contrar se fac vinovaţi de starea de sărăcie a comunităţilor locale.

20 martie 2019 – Am semnat, alături de colegii deputați din PNL, scrisoarea deschisă adresată membrilor Parlamentului României prin care solicităm abrogarea de urgență a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018, având în vedere consecințele nefaste pe care le-a provocat economiei românești. Considerăm, de asemenea, că această ordonanță este dăunătoare în integralitatea sa și că orice încercare de corectare este din start sortită eșecului. PNL solicită, totodată, Guvernului ca înainte de a mai adopta astfel de acte normative cu impact major în societate să asigure un dialog real cu toți actorii economici, sociali și instituționali care sunt vizați de măsurile fiscale pe care intenționează să le implementeze. Abrogarea O.U.G. nr.114/2018 reprezintă un act de răspundere pentru Parlament și parlamentari!

27 martie 2019 – Modernizarea infrastructurii este foarte importantă. Pentru a vedea care sunt oportunitățile și ultimele noutăți am participat la cea de-a patra ediţie a Conferinţei cu participare internaţională „Critical Infrastructure Protection Forum”. Am moderat panelul „Noile riscuri şi ameninţări la adresa protecţiei activităţii infrastructurilor critice europene”și, totodată, am avut și o prezentare pe tema „Dinamica riscurilor şi ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice energetice din România”. Mă bucur că am avut ocazia să particip la această conferință unde discuțiile sunt de substanță și soluțiile, care urmează să fie implementate, vor aduce prosperitate

20 mai 2019 – La invitația ambasadei SUA în România și a Excelenței Sale Ambasadorul Hans Klemm am participat la ceremonia dedicată Zilei Eroilor ”Memorial Day”, la Sinaia. Alături de colegii din PNL și membri ai corpului diplomatic am comemorat astăzi eroismul bărbaților și femeilor care și-au dat viața în cel de-al Doilea Război Mondial ca să își apere țara și libertatea!

18 iunie 2019 – Moțiune de cenzură! Am votat DA! Guvernul PSD&ALDE, condus de Viorica Dăncilă, nu este un guvern care a lucrat pentru români, pentru România! Se poate mai mult! Avem oameni care pot mult mai mult, care sunt dedicați românilor, României!

Activitate în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

Activitatea în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost complexă, urmărind să răspundă, deopotrivă, necesităţilor legislative şi atribuţiilor care îmi revin ca instrument instituţional pentru relaţia dintre Parlamentul României şi instituţiile pe care le controlează.

În cadrul activității legislative în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională am urmărit dezbaterea proiectelor de lege care fac obiectul Comisiei. În toate proiectele de lege am votat, alături de colegii mei, în acord cu nevoile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale României. Am luat parte la votul pe care l-am acordat pentru Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 pentru instituţiile care se află sub controlul parlamentar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Oficiul Registrului Naţional pentru Informaţii Secrete de Stat.

28 mai 2019 – Am participat la întâlnirea cu doamna Marie-Noëlle Koyara, Ministrul Apărării al Republicii Centrafricane și cu domnul Joachim Kokate, consilierul Președintelui Republicii Centrafricane, care s-au aflat în vizită oficială în România. În cadrul discuțiilor s-a pus accentul pe necesitatea dezvoltării relaţiilor de cooperare cu ţările din Africa, care reprezintă un proces prioritar al României şi suntem siguri că beneficiile reciproce nu vor întârzia să apară, atât pe plan intern cât şi internaţional.

12 iunie 2019 – Un eveniment important pe care îl menţionez se referă la situaţia din Valea Uzului. În cadrul şedinţei din data de 12 iunie l-am avut invitat pe domnul Secretar de stat Nicolae Nasta, din cadul Ministerului Apărării Naţionale, însoţit de un grup de specialişti în domeniu, pentru a ni se prezenta situaţia din Valea Uzului. La întâlnire au participat membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la care s-a alăturat și liderul de grup al UDMR, colegul nostru, domnul deputat Attila Korodi. A fost o întâlnire mai mult decât binevenită având ín vedere situaţia creată.

Cred că este nevoie de calm şi cumpătare, de dialog susţinut, toate subsumate respectării normelor de drept internaţional umanitar, acordurilor interguvernamentale din domeniu şi legislaţiei naţionale, pentru a se consolida respectarea demnităţii umane, nediscriminarea şi toleranţa. Consider că cinstirea memoriei eroilor care s-au jertfit de-a lungul timpului, indiferent de naţionalitate şi religie, alături de protejarea locurilor de înhumare sunt obligaţii ale fiecărui stat.

4 iunie 2019 – Am participat, la Haga, la vizita de lucru a delegaţiei Parlamentului României la Grupul Mixt de control parlamentar al Europol (JPSG). Agenda vizitei a cuprins atât demonstraţii practice, în cadrul Centrului de Operaţiuni al Europol, cât şi discuţii şi schimburi de idei cu doamna directorul executiv al Agenţiei şi adjuncţii acesteia. Totodată, agenda cuprinde întâlniri cu reprezentanţii Consiliului de Administraţie al Europol, cu Biroul de legătură al României la Europol, Chaterine De Boll, precum şi prezentări din partea şefilor centrelor de combatere a terorismului şi criminalitate informatică. În discursul de bun venit de doamna director executiv, a fost subliniată relaţia foarte bună cu partea română în ceea ce priveşte colaborarea poliţienească. Delegaţia Parlamentului României a predat delegaţiei din Finlanda, la finalul lunii iunie 2019, copreşedinţia Grupul Mixt de control parlamentar al Europol, împreună cu toate documentele şi informaţiile ce reflectă ultimele evoluţii pozitive la nivelul Grupului pentru a se asigura continuitatea demersului.

Activitate externă

Activitatea externă s-a desfăşurat în marja deplasărilor efectuate în calitate de membru supleant al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Toată activitatea a fost concordantă cu valorile şi principiile promovate la nivelul APCE, unul dintre cele două organe statutare ale Consiliului Europei, unde am susţinut punctele de vedere ale României în diferite problematici. Cu acest prilej vă reamintesc că sunt membru supleant în Delegaţia Parlamentului României la APCE, îndeplinind următoarele funcţii:

• Membru Supleant: Comisia pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

• Membru: Subcomitetul pentru Inteligenţă Artificială şi Drepturile Omului;

• Membru: Subcomitetul pentru Orientul Mijlociu şi Lumea Arabă;

• Membru supleant: Comisia pentru Afaceri Juridice şi Drepturile Omului; • Membru supleant: Comisia pentru Afaceri Politice şi Democraţie;

În sesiunea parlamentară care s-a încheiat, am efectuat un număr de 8 deplasări după cum urmează:

20 – 23 ianuarie 2019 * Am luat parte la prima parte a Sesiunii ordinare a APCE de la Strasbourg. Agenda întâlnirii a cuprins o serie de subiecte, între care amintesc: Raportul de observare a alegerilor prezidenţiale din Georgia (28 octombrie, respectiv 28 noiembrie 2018); Raportul cu tema „Libertatea presei ca o condiţie pentru alegerile democratice”; Raportul cu tema „Serviciul public de presă în contextul dezinformării şi propagandei”; „Raportul cu tema „Guvernanţa internetului şi drepturile omului”. Am fost desemnat pentru un nou mandat să reprezint Comisia pentru Afaceri Politice și Democrație a APCE la reuniunile Consiliului pentru Alegeri Democratice din cadrul Comisiei Europene, cunoscut sub denumirea de Comisia de la Veneţia. Totodată, am fost raportor la audierea în care am prezentat raportul cu titlul „Evaluarea statutului de partener pentru democrație a Parlamentului Republicii Kârgâzstan”, unde am menţionat că se vor propune o serie de reforme care să contribuie la consolidarea democraţiei, a statului de drept şi a respectării drepturilor omului în Republica Kârgâzstan.

13 – 15 februarie 2019 – Am participat la reuniunea Reţelei parlamentare globale a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de la Paris. Am reafirmat angajamentul politic al României faţă de obiectivul major al aderării la OCDE, care întruneşte largul concurs al societăţii. De asemenea, am subliniat stadiul avansat al dosarului de candidatură a României care îndreptăţeşte aşteptările pentru continuarea sprijinului din partea statelor membre şi a Secretariatului OCDE pe tema extinderii pe parcursul anului 2019.

21 – 25 februarie 2019 – Una dintre cele mai importante deplasări am efectuat-o în perioada 21-25 februarie în Republica Moldova, în calitate de membru al delegaţiei APCE pentru Misiunea de observare a alegerilor parlamentare. A fost un vot crucial pentru parcursul pro-european al fraţilor de peste Prut. Mesajul pe care l-am transmis şi îl transmit cetăţenilor moldoveni este următorul: relația României cu Republica Moldova este una specială datorită istoriei, culturii, tradiției și limbii noastre comune, dar și prin prisma obiectivelor strategice privind parcursul european al Republicii Moldova.

România abordează pragmatic relaţia cu Republica Moldova, pornind de la interesul legitim de a vedea statul vecin intrând pe un făgaş ireversibil al integrării europene şi de a asigura o zonă de stabilitate şi securitate la frontiera estică a României, care a devenit graniţa răsăriteană a UE şi NATO.

3 – 5 martie 2019 – Am luat parte la reuniunile Comisiei pentru Afaceri Juridice şi Drepturile Omului şi ale Comisiei pentru Afaceri Politice şi Democraţie care s-au desfăţurat la Paris. Printre proiectele înscrise pe ordinea de zi ale celor două comisii amintesc: proiectul de raport și proiectul de rezoluție privind „Noi provocări în lupta împotriva crimei organizate și a spălării banilor – nevoia de îmbunătățire a cooperării internaționale” și Proiectul de raport privind „Consolidarea cooperării cu Organizația Națiunilor Unite privind punerea în aplicare a Agendei pentru dezvoltarea durabilă din 2030”, ambele cu relevanță strategică pentru viitorul Uniunii Europene.

28 – 1 aprilie 2019 – Am fost în Ucraina unde am luat parte la Misiunea APCE de observare a alegerilor prezidenţiale.

7 – 9 aprilie 2019 – Am participat la cea de-a doua parte a Sesiunii ordinare a APCE care s-a desfăşurat la Strasbourg. Cele mai importante teme discutate s-au concentrat în jurul următoarelor rapoarte: „Consolidarea cooperării cu Organizaţia Naţiunilor Unite privind punerea în aplicare a Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030”; „Instituirea unui mecanism al Uniunii Europene pentru democraţie, statul de drept şi drepturile fundamentale”; „Rolul şi responsabilităţile liderilor politici în combaterea discursului de ură şi a intoleranţei”.

19 – 20 iunie 2019 – În calitate de delegat al Parlamentului României am participat la cea de-a 65-a reuniune a Consiliului pentru Alegeri Democratice, la Comisia de la Veneția. S-au dezbătut mai multe probleme importante şi s-au prezentat două studii: unul privind revocarea primarilor și a aleșilor locali și un altul privind utilizarea tehnologiilor digitale și alegerile. Discuția a fost mai mult decât binevenită având în vedere că în acel moment în România ne pregăteam pentru modificarea legislației electorale, astfel încât toți românii să poată vota.

24 – 28 iunie 2019 – Am participat la cea de-a 3-a parte a Sesiunii ordinare a APCE care s-a desfăşurat la Strasbourg, pe a cărei agendă a figurat și aniversarea a 70 de ani de la înființarea Consiliului Europei, adoptarea unor rapoarte ale comisiilor de specialitate, precum și dezbateri pe teme de actualitate aflate pe agenda internațională și o dezbatere despre bugetul Consiliului Europei și al APCE. Am participat la ședința grupului Partidului Popular European (PPE), din care face parte PNL și este cel mai influent grup politic din cadrul Parlamentului European. Totodată, am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu Andrei Năstase, vicepremierul Republicii Moldova, care are toată susținerea noastră pentru a continua reformele și parcursul european al țării vecine. În ședința din data de 24 iunie, a fost ales noul secretarul General al Consiliului Europei, în persoana doamnei Marija Pejcinovic Buric din Croaţia, aleasă cu 159 de voturi, cu care am avut discuţii consistente privind priorităţile Consiliului Europei. Mandatul său va fi pe o perioadă de 5 ani. Marija Pejcinovic Buric va fi responsabilă pentru planificarea strategică, orientarea programului de activități și bugetul Consiliului Europei. A fost o veste bună pentru România. Menţionez că Marija Pejcinovic Buric a fost susținută de PPE, cea mai puternică familie politică europeană.

Activitate în teritoriu

Activitatea politică, atât ca deputat de Neamț, cât și ca președinte al organizației județene PNL Neamț, s-a concentrat pe două direcții: mai multe întâlniri directe cu cetățenii și, în paralel, reprezentarea problemelor acestora pentru a fi rezolvate.

În acest sens am avut discuții cu primarii, am purtat corespondență cu ministerele și alte instituții alte statului pe probleme punctuale care au trebuit rezolvate în județul Neamț. Totodată, activitatea în teritoriu a avut o componentă importantă în această perioadă, când au fost și alegerile pentru Parlamentul European. Spiritul liberal s-a văzut în Neamț când, chiar de ziua Europei, peste 5.000 de nemțeni au fost alături de echipa PNL Neamț la evenimentul de lansare al candidaților liberali la alegerile europarlamentare. Peste 50.000 de nemțeni ne-au acordat în data de 26 mai votul de încredere, iar pentru asta le mulțumesc. Vom munci și pe mai departe să câștigăm încrederea cât mai multor cetățeni! Împreună vom învinge!

21 februarie 2019 – Zi de lucru în teritoriu! Am purtat discuții la cabinetul parlamentar cu domnul Ciprian Neța, directorul Școlii Gimnaziale nr. 2 din Piatra-Neamț, și cu Ungureanu Ion, reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Am discutat despre Educație și despre Apărare. Le mulțumesc pentru deschidere și dialog!

11 aprilie 2019 – Eurodeputatul Siegfried Muresan a fost în vizită în județul Neamț, la Roman. Cu această ocazie am transmis și eu un mesaj: Nu există alternativă viabilă și credibilă pe partea dreaptă, în acest moment. Nu sunt subiectiv, dar asta este adevărul. #RomaniaInPrimulRand #NeamtulInPrimulRand

9 mai 2019 – Neamțul a fost în primul rând! Vă mulțumesc tuturor celor peste 5.000 de nemțeni care ne-ați fost alături! Vă mulțumesc că sunteți alături de PNL, că vreți să ducem Neamțul, România în primul rând! Suntem o forță împreună!

26 mai 2019 – 3 de DA! Asta a fost votul meu! DA pentru Neamț, DA pentru România, DA pentru Europa!

27 mai 2019 – Dragi nemțeni vă mulțumesc pentru votul vostru, pentru că ați demonstrat că vă pasă, că sunteți atașați valorilor europene! Vă mulțumesc pentru mobilizarea exemplară de care ați dat dovadă, că ați arătat că vă doriți schimbarea, că vreți mai mult, mai bine, pentru voi, pentru copiii și părinții voștri! Acum e timpul României!

Vreau să le mulțumesc și colegilor mei, care s-au implicat în această campanie, care au muncit și au demonstrat că în unitate stă forța. O forță care ne dă energia să muncim pentru oameni! Vă mulțumesc încă o dată, SINCER ȘI DIN SUFLET, TUTUROR celor care m-au ajutat și care au crezut alături de mine cu onestitate în victoria PNL Neamț

Împreună ne dorim un drum mai bun! Cu sinceritate vom construi încrederea că împreună suntem o forță și vom dezvolta o relație durabilă. Vom pune Neamțul în primul rând. De acum începe munca, pentru Neamț în primul rând, pentru România în primul rând!

4 iunie 2019 – Votul din 26 mai a arătat cu exactitate că Moldova își dorește schimbarea! Cetățenii din zona Moldovei au arătat că nu mai înghit promisiuni deșarte, ci vor politicienii cărora le pasă, care fac ceea ce spun! PNL își dorește să fie partidul care aduce schimbarea dorită! Alături de voi suntem o forță! Vă mulțumim!

6 iunie 2019 – Hristos s-a Înălțat! Am fost alături de nemțenii din Trifești la ziua comunei, la invitația domnului primar Dan Marian Lupu și a viceprimarului Cezar Sava.

7 iunie 2019 – Vreau să îi mulțumesc domnului Adrian Alui Gheorghe pentru pasul pe care îl face. A primit din partea mea propunerea de a fi consilier onorific, al meu, al PNL, pe zona culturală, pentru că știu sigur că poate să aducă un plus valoare echipei liberale, PNL Neamț și României.

9 iunie 2019 – Am participat, la invitația primarului comunei Tămășeni – Ștefan Lucaci, la hramul bisericii “Coborarea Sfântului Duh” din Adjudeni!

15 iunie 2019 – Mulțumiri speciale Emil Nicolae și Marcel Grinberg pentru invitație. Mă bucur că împreună cu Adrian AluiGheorghe am participat la acest frumos eveniment, care poate fi un pas în construcția ideii: “Piatra Neamț, Capitala Avangardismului românesc”

12 iulie 2019 – Am avut o discuție cu domnul primar Oniga prin care i-am transmis că vrem să îi acordăm sprijin. Despre asta am vorbit și în ședința BPJ de aseară și ne-am gândit și la soluția acordării de asistență juridică pro bono. Totodată, noi parlamentarii PNL de Neamț ne vom implica să ne oferim ajutorul, în limita mandatului și a legii. Toată lumea se poate implica, pentru ca această zonă, care a fost a județului Neamț, să rămână în județul Neamț!

12 iulie 2019 – Am avut o discuție cu domnul primar Oniga prin care i-am transmis că vrem să îi acordăm sprijin. Despre asta am vorbit și în ședința BPJ de aseară și ne-am gândit și la soluția acordării de asistență juridică pro bono. Totodată, noi parlamentarii PNL de Neamț ne vom implica să ne oferim ajutorul, în limita mandatului și a legii. Toată lumea se poate implica, pentru ca această zonă, care a fost a județului Neamț, să rămână în județul Neamț!

Activitate politică în cadrul Partidului Național Liberal

Activitatea politică în cadrul PNL s-a materializat în primele 7 luni ale anului 2019 în exercitarea funcției de președinte al PNL Neamț, atât la nivel județean, cât și la nivel național.

Am organizat și participat la mai multe ședințe de BPJ și CDJ alături de colegii liberali din Neamț, la ședințe ale Biroului Politic Național al PNL sau la întâlniri organizate în cadrul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Totodată, prin votul meu din calitatea de deputat am susținut politic proiectele de lege promovate de PNL în Parlament pentru a îmbunătăți traiul de viață al cetățenilor din zona Moldovei, dar și din România.

30 ianuarie 2019 – Am participat la dezbaterea organizată de PNL cu tema „Starea Sistemului Energetic Național”, unde au participat reprezentanți ai asociațiilor patronale de profil și alți experți în domeniu. Din păcate, așa cum au avertizat colegii mei și specialiștii în domeniu, cei prezenți la dezbatere au transmis clar și răspicat că OUG 114 – ”Taxa pe lăcomie” este catastrofală și nimeni nu are de câștigat, nici măcar statul. PNL a depus deja o sesizare la Avocatul Poporului și se va folosi de toate căile legale de atac ca OUG 114 să fie respinsă în Parlament. Nu putem asista nepăsători la dinamitarea sectorului energetic din România, care ține de securitatea națională, de fiecare dintre noi.

6 februarie 2019 – Viorica Agarici a fost o femeie extraordinară. Datorită curajului ei în ziua de 3 iulie 1941, în Gara orașului Roman, au fost salvați sute de evrei români de la pieire, dintr-un „Tren al morții“. A rămas și astăzi un model pentru fiecare dintre noi. Astăzi am participat la vernisajul expoziției ”Viorica Agarici – Erou în două țări, punte între două religii”, care a fost organizată la Palatul Parlamentului.

6 aprilie 2019 – #RomaniaInPrimulRand #PNLNeamtInPrimulRand #PNL

11 mai 2019 – Am participat la Iași la Forumul Educației 2019, alături de președintele Klaus Iohannis, unde s-a discutat pe marginea proiectului „România Educată”.

11 mai 2019 -Alături de președintele Klaus Iohannis! Am particip la evenimentul de lansare a candidaților #PNL pentru Alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, în regiunea Nord-Est. La evenimentul din Piața Unirii #Iasi au fost prezenți președintele #PNL, Ludovic Orban, prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, alături de candidați ai partidului la alegerile europarlamentare Rares Bogdan, Siegfried Muresan, Vasile Blaga, Adina Vălean, Gheorghe Falcă, Cristian Bușoi, Vlad Nistor, Mihai Țurcanu.

13 mai 2019 – Lansarea Programului Politic al #PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019! PNL are cea mai bună echipă, cel mai bun program!

18 mai 2019 – Toți pentru România! PNL pentru România! Alături de președintele Klaus Iohannis demonstrăm la București pentru România corectă, pentru România cinstită, pentru România în care ne dorim să trăim!