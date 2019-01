Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” revigorează spiritul românesc

„Vrem ca, în viitor, toate marile realizări şi sacrificii ale înaintaşilor să fie duse la îndeplinire, aşa cum ei şi-au visat.” (Ion Popescu, purtătorul de cuvânt al Filialei Neamţ a Asociației „Cultul Eroilor”)

Pe tot parcursul anului trecut, filiala Neamţ a Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria” a marcat, în mod simbolic, o serie întreagă de evenimente, cum ar fi: Ziua Imnului Naţional, Ziua Drapelului Naţional, Ziua Armatei sau Centenarul Marii Uniri. Una din activităţile importante derulate de asociaţia Cultul Eroilor a fost acţiunea de plantare, la Mărăşeşti, a unui număr semnificativ de puieţi de stejar pe un teren special amenajat lângă mausoleul închinat eroilor din Primul Război Mondial. Proiectul „Parcul Memoriei Naționale – Mărășești – RoMândria“ prevede plantarea a 335.000 de stejari, câte unul pentru fiecare erou căzut în Primul Război Mondial, pentru întregirea neamului, acţiune la care participă mii de oameni din toată ţara. „Noi ştim că istoria se scrie în fiecare zi şi din acest motiv vrem ca, în viitor, toate marile realizări şi sacrificii ale înaintaşilor să fie duse la îndeplinire, aşa cum ei şiau visat. Aşa se întâmplă că noi am participat la o activitate de plantare a puieţilor de stejari, în Parcul Memoriei Naţionale de la Mărăşeşti. De asemenea am făcut rost de 100 de steaguri şi, împreună cu Asociaţia «În munţii Neamţului», am fost prezenţi în 40 de localităţi din judeţul Neamţ pentru a aduce un omagiu ostașilor români care s-au jertfit pentru țară. De altfel, drapelul României fâlfâie astăzi şi pe vârful Everest ori la Polul Nord, dar şi în «Olimpul» nostru românesc, pe muntele Ceahlău”, ne-a spus prof. Ion Popescu, purtătorul de cuvânt al Filialei Neamţ a Asociației „Cultul Eroilor”. În şcolile nemţene funcţionează, în prezent, 40 de cercuri ale Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria”, printrun protocol încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Majoritatea cercurilor au desfăşurat, în cursul anului 2018, o serie de activităţi având drept scop sărbătorirea celor mai importante evenimente care au marcat istoria naţională. La Iaşi şi Focşani, pentru a sărbători Unirea Principatelor Române „Domnul Nicolae Luca, preşedintele Asociaţiei «În munţii Neamţului», a fost prezent şi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, care a marcat Centenarul Unităţii Naţionale, dar şi la Iaşi şi la Focşani, cu ocazia marcării a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Am organizat şi organizăm în continuare Festivalul tradiţional de poezii şi cântece patriotice intitulat «Noi suntem români» şi ne dorim să organizăm, şi anul acesta, noi acţiuni de mare trăire naţională, cu participare importantă, pentru a face cunoscute cât mai bine evenimentele decisive ale istoriei noastre naţionale şi să fie transformate în adevărate momente folositoare pentru toate generaţiile noastre”, a mai spus Ion Popescu. Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a fost înfiinţată în anul 1991, sub denumirea de „Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor”, declarându-se, la acea vreme, continuatoarea tradiţiei Aşezământului Naţional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor. Principalele sale obiective sunt: identificarea, restaurarea, îngrijirea şi protejarea operelor comemorative de război ridicate întru cinstirea românilor căzuţi la datorie pentru Ţară; participarea la realizarea de noi monumente, troiţe, plăci comemorative, în ţară şi în străinătate, menite să eternizeze memoria eroilor neamului românesc; atragerea tinerei generaţii la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război; organizarea şi participarea la activităţile închinate Zilei Eroilor, care se comemorează în fiecare an de „Ziua Înălţării Domnului” şi este, potrivit legii, sărbătoare naţională. Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” are filiale în toate judeţele ţării, precum şi în municipiul Bucureşti.

Irina NASTASIU