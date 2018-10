Anul 2019 a fost desemnat drept Anul Cărţii

„Pe mine, ca slujitor al cărții, această decizie nu poate decât să mă bucure enorm…” (bibliotecar Liliana Pântea)

Printr-un proiect legislativ adoptat, luni, de Senatul României, anul 2019 a fost instituit drept Anul Cărţii. Hotărârea vine în întâmpinarea necesităţii promovării lecturii printre tineri şi va reprezenta un prilej pentru organizarea de evenimente culturale, întâlniri săptămânale între elevi şi personalităţi publice, jurnalişti şi scriitori etc. Totodată, propunerea mai prevede ca TVR şi Radio România să includă, în programele lor, aspecte de la evenimentele organizate cu prilejul sărbătorii Anului Cărţii. Despre oportunitatea acestui proiect am stat de vorbă cu Liliana Pântea, bibliotecar la Biblioteca Hangu, bibliotecă desemnată fruntaşă pe ţară la Gala Industriei de Carte „Bun de Tipar” 2014, pentru cele cinci proiecte originale desfăşurate alături de copiii din comună. Între proiectele derulate în ultimii ani care, vorbesc despre istoria, obiceiurile și tradițiile locale, se numără: „E-Arhiva comunității Hangu”, „Hangu – file de istorie”, „Căutătorii de comori” și „Hangu – lacrimi din adâncuri”. Rep.: Ce părere aveţi despre decizia privind instituirea anului 2019 drept Anul Cărţii? Liliana Pântea: Pe mine, ca slujitor al cărții, această decizie nu poate decât să mă bucure enorm. E o inițiativă salutară și, din câte știu, prima de acest fel, de când sunt eu bibliotecar. Un motiv în plus să încerc să aduc cărțile mai aproape de copii, de sufletul lor, iar pe copii mai aproape de bibliotecă și de lectură. Fac aceste afirmații pentru că, mai presus de orice alte mijloace de transmitere a cunoștințelor și informațiilor și de păstrare a „comorilor” noastre, „cartea s-a așezat la răscrucea rostirii, învățândune să purtăm poverile gândului”, ea a reprezentat și reprezintă cea mai mare zestre a umanității. Rep.: Ce rol joacă lectura în dezvoltarea intelectuală a copiilor? L. P.: Consider că promovarea cărților și „chemarea”, „provocarea”, „instigarea”, chiar, la actului lecturii sunt acțiuni cu impact major asupra întregii comunități, dar mai ales asupra copiilor, și că e de datoria mea, ca bibliotecar, săi determin pe cei mici să înțeleagă că cititul cărților este una dintre cele mai importante investiții pe termen lung. Cu cât pasiunea pentru cărți și lectură se „naște” mai devreme, cu atât mai importante și mai durabile sunt efectele ei. Lectura joacă un rol decisiv în viața copiilor, este esențială și nimic nu o poate înlocui. Cărțile citite în copilărie rămân prezente în amintire aproape toată viața și influențează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Rep.: Cum se implică Biblioteca Hangu în familiarizarea copiilor cu lectura? L. P.: Dezvoltarea și motivarea interesului pentru cărți, lectură și bibliotecă în rândul copiilor a constituit întotdeauna unul dintre obiectivele principale ale activităților și proiectelor organizate și desfășurate la Biblioteca Hangu. Cred, cu tăria și convingerea pe care o oferă faptele împlinite, că biblioteca poate aduce cărțile foarte aproape de sufletul copiilor, de aceea micuții trebuie „formați” astfel încât să-și facă din cărți cele mai bune prietene, în compania cărora își pot petrece timpul liber, dar și prietenele pe care le chemi în ajutor atunci când ai nevoie. Rep.: Aveţi un proiect în derulare, în acest sens, în prezent? L. P.: Pentru anul școlar 2018-2019, biblioteca a inițiat un proiect dedicat elevilor claselor primare, ce poartă numele „Unde se ascund poveștile?”. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Școala Hangu şi ne-am întâlnit, deja, de când a început anul școlar, în fiecare vineri între orele 9.00 – 12.00, cu elevii clasei a II-a (înv. Dumitrina Caia), cu elevii clasei I, (înv. PîrleaTeodora) și cu elevii clasei a III-a (înv. Petrea Magdalena), organizând jocuri cu și despre cărțile copilăriei. Mă bucur și pentru că elevii clasei a V-a și diriginta prof. Iuliana Petroaia, au decis, de comun acord și cu acceptul domnului director al Școlii Hangu, prof. Samoilă Florin, să desfășoare toate orele de dirigenție la bibliotecă. La fiecare întâlnire se fac trimiteri și referiri la cărți și la lectură, iar prima temă s-a numit „NOI – cărțile, biblioteca și lectura”. De altfel, toate activitățile care se desfășoară la bibliotecă au ca scop apropierea copiilor de cărți și a cărților de sufletul copiilor.

Irina NASTASIU