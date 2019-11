Activitatea mea ca psiholog – rezumatul celor 23 de ani (IV)

Cu mulți ani în urmă aveam un vis și o fantezie, că în momentul în care o să-mi sfârșesc viața, să rămân în amintirea celorlalți nu numai prin miile de oameni salvați și tratați, ci și acest cabinet în care am lucrat atâția ani să devină un fel de muzeu viu pentru persoanele care au petrecut un timp, plângând, râzând, exprimându-se. Dar, în ultima vreme simt exact opusul. Unde sunt acei oameni care erau mulțumiți de mine și mă recomandau altora? Nu mai sunt în țară. O parte mare dintre cei rămași sunt cei mai neîncrezători în psihologul străin, că vreau o schimbare, că vreau ca România să se alăture țărilor civilizate și că eu reprezint, într-un fel, îndrumătorul și modelul către aceste țări. Poate trebuie să schimb strategia, după atât de mulți ani în această țară și în Piatra Neamț, să mă privesc precum un cetățean de rând. Adevărul este că așa văd, așa mă prezint. Nu vreau niciun avantaj pentru faptul că sunt venit dintr-o altă țară și că am studiile mele din străinătate. Vreau ca lumea să mă perceapă egal, ca pe toți psihologii și să mă aprecieze, comparativ cu ei, pe baza diferenței de studii, de capacități, de experiență și să scoată prejudecățile negative și judecata să fie pe o linie corectă și obiectivă. Cât am făcut, cât am tratat… Există câteva zvonuri puternice pe care colegii mei de breaslă și alte persoane care nu mă cunosc le aruncă (în afară de cele menționate mai sus). Unul dintre aceste zvonuri pe care l-am aflat este acela că dr. Miron este foarte bun, dar folosește teorii și tehnici învechite și care nu mai au loc în psihologia modernă. Un altul este acela că dr. Miron este foarte bun, dar foarte scump și îi place să prelungească ședințele, ori, cu alte cuvinte, dr. Miron este un afacerist bun. În primul rând, la primul stereotip și prejudecată, o să spun că psihologia omului și creierul omului nu s-au schimbat deloc în parcursul ultimelor zeci de ani. Din păcate tehnologia nouă și tot ce ține de biotehnologie a făcu ca tendința să fie mai mult pe știința creierului, pe linie obiectivă, pe partea medicamentoasă și pe partea cognitivcomportamentală. Astăzi, majoritatea psihologilor preferă să aplice metode cognitiv-comportamentale decât metode subiective și interactive. Și eu, prin experiența teoretică și practică căpătată am învățat că fiecare pacient este un individ unic și trebuie aplicată metoda ce i se potrivește cel mai bine. În arsenalul meu am 4-5 metode terminate, pe care le cunosc la perfecțiune, prin care pot practica spre deosebire de alți psihologi care nu au nicio metodă clară sau care aplică maxim o metodă. Rezultatele obținute de mine sunt, statistic vorbind, peste media obținută de alți psihologi. Da, într-adevăr oamenii din această țară preferă să meargă la un psiholog care primește 50-80 de lei și este dispus să facă foarte multe ședințe pentru că suma este ieftină, dar și rezultatul este la fel de ieftin. Omul nu își ia în calcul că, cu cât experiența și capacitatea e mai bună cu atât tratamentul este mai scurt ca durată și este mai puțin costisitor. Pe mine mă supără faptul că unii aruncă zvonuri, fără să mă cunoască, că sunt afacerist. A lucra ca psiholog în România și a presta servicii psihologice este de natura prestațiilor de servicii medicale și nu de natura afacerii. Nu am o grupă de psihologi de pe urma cărora câștig bani. Ședințele la mine sunt de 45-60 de minute și când stai și te gândești că un medic își permite să ia între 100 – 150 de lei pentru 10 minute de consultație și face într-o oră în jur de 750 de lei, el este de 3 sau de 4 ori mai scump decât mine. Nu mai vorbesc de persoanele tratate gratuit sau pe sume simbolice pentru că am simțit că vor să se vindece și nu au posibilități financiare. Afaceristul Miron a plecat din Israel, a închis clinica lui care producea 50.000 de dolari pe lună, în 1994- 1999, când a deschis aici, lua 1 dolar pe o ședință de o oră. Mulți se vor întreba ce vreau să spun cu acest articol și de ce mă deschid așa de tare? Adevărul este că, de câteva luni, mă frământă ideea că ceva nu merge. Pot să dau vina pe faptul că în toată țara lucrurile nu merg, dar nu sunt omul care nu-și asumă responsabilitatea. Dacă înainte aveam probleme mari, o parte le-am menționat aici, dar oamenii veneau la mine și era o satisfacție pentru mine să simt că munca mea nu este în zadar, acum simt că foarte mulți factori sunt împotriva mea, precum persoanele rămase în România, situația economică, zvonurile și prejudecățile, faptul că multe instituții mă exclud și refuză să colaboreze cu mine. Simt că sunt tot mai puțin eficient față de oamenii care își doresc o schimbare. Cititorii mei fideli o să rămână surprinși de deschiderea mea sufletească. Nu o să le vină să creadă că situația este atât de grea. Dar eu m-am hotărât să continui să lupt, să fac tot ce pot pentru a ajuta poporul român să ajungă mai sus, în statutul țărilor europene. Sper ca miile de oameni care citesc articolele mele să înțeleagă și o parte dintre ei să-și schimbe atitudinea față de mine, față de zvonurile și aprecierile nefondate.