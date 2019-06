3 Idei creative de decoratiuni hand-made pentru luna iunie

Sezonul cald este reprezentat de natura vie, de valuri, nisip fierbinte si briza calda, de miresme si arome florale si de cosuri ticsite cu fructe coapte si dulci. Si pentru ca in aceasta perioada devenim mai creativi, mai spontani si dornici sa gustam din plin savoarea noilor inceputuri, a calatoriilor si aventurilor palpitante, avem nevoie de acel refugiu placut si racoros, in care sa ne reincarcam bateriile si sa ne adapostim de caldurile caniculare. Cu doar cateva obiecte uzuale si putina imaginatie, putem sa invitam vara chiar in interiorul locuintei nostre, bucurandu-ne de un bine meritat spatiu de odihna si visare.

Ne-am propus, asadar, sa dezvaluim cateva idei creative prin care poti sa realizezi cele mai frumoase ornamente de vara, din obiecte simple si instrrumente de menaj pe care cel mai probabil le ai deja la indemana.



Ai nevoie doar de cateva sticle si borcane, de cochilii de scoici, flori, fructe si materiale de diverse texturi si culori pentru a crea povesti si scenarii de vara, in miniatura.

Daca pentru tine cel mai de pret dar al verii sunt fructele coapte si miresmele parfumate ale florilor, decoreaza interiorul sufrageriei sau al dormitorului cu vaze colorate pline cu bujori delicati si iasomie parfumata, si aseaza din loc in loc, cosuri rustice, ticiste cu cirese si caise proaspete. De asemenea poti reimprospata aspectul canapelei sau al coltarului din living cu perne moi si colorate, care sa anime putin atmosfera generala. Intra aici si vezi modelele de coltare extensibile cu un aer fresh si colorat, de vara.





Sticlele si borcanele pot deveni cele mai frumoase ornamente decorative de vara



Banalele sticle sau borcane, in care ne punem peste iarna gemurile si muraturile, pot deveni mici Universuri estetice si extrem de creative daca dispunem de putina imaginatie si indemanare. Sticlele decorative se numara printre acele ornamente care se pot confectiona cu usurinta, si permit o infinitate de alternative de exprimare creativa. Asadar, daca pentru tine vara inseamna plaje infinite cu nispi fin si valuri albastre ce se pierd in zare, poti aduce o frantura din acest décor idilic pe masuta ta din sufragerie. Poti imbraca sticla/borcanul intr-un material confectionat din lana si canepa, pe care sa il decorezi din loc in loc, cu cochilii de scoici de diverse marimi, forme si culori. Interiorul sticlei Il poti umple cu nisip fin si cateva sforicele verzi care sa imite algele.





O alta idee prin care poti sa aduci un coltisor de natura chiar in interiorul locuintei tale, este sa vopsesti exteriorul unei sticle intr-o nuanta placuta de verde pe care sa o imprejumiesti din loc in loc, cu fire de lana sau de sfoara. Vei evoca, astfel, pacea si linistea din luminisul unei paduri, in care copacii inalti sunt incalziti de razele soarelui, iar fluturii multicolori zboara din floare in floare. Pentru a da viata decoratunii, improvizeaza din materiale textile cateva detalii de accent, precum fluturi, flori, frunze etc., pe care sa le lipesti de portiunile imprejmuite de sfoara.

In concluzie, amuza-te si relaxeaza-te, creand decoratiuni hand-made inspirate din natura, deoarece acestea vor aduce in locuinta ta putin din atmosfera calda de pe litoral, din linistea unei poenite inconjurate de copaci sau din frumusetea unui camp cu maci, inclazit de soarele auriu.







Sursa imagine: Shutterstock.com