Concediul in Romania: Iata ce trebuie sa stii!

Multi turisti abia asteapta momentul mult asteptat pentru a pleca departe de rutina cotidianului si isi planifica in detaliu aventurile pe taramurile indepartate sau pe plaiurile mioritice. Calitatea tot mai ridicata a serviciilor din hotelurile si pensiunile din tara, precum si costurile mult mai mici decat altadata, i-au determinat pe romani sa viziteze diferite locuri de la ei de acasa.



Daca vrei sa vanezi experiente frumoase, atunci tine minte ca nu trebuie neaparat sa pleci la distanta mare. Uita-te in ofertele unei agentii de turism serioase si alege un sejur pe litoralul romanesc, unul in muntii Carpati, in Delta Dunarii, pe valea Prahovei etc. Frumusetea peisajelor din tara si ospitalitatea oamenilor sunt doar cateva dintre lucrurile care te asteapta pentru a folosi timpul liber intr-un mod relaxant.



Afla cateva lucruri interesante despre ce inseamna o vacanta in Romania!



Cu nerabdare iti faci planuri pentru un concediu de neuitat alaturi de cei dragi, iar Romania te poate satisface in intregime si iti umple bateriile pentru o alta perioada lunga petrecuta la serviciu. Iata de ce sa alegi anul acesta sa iti faci concediul in tara:



Aici gasesti plaja si nisipul fierbinte, valurile inspumate si racoroase ale marii, o mancare foarte buna si o bere rece la terasa, chiar si statiuni cu posibilitatea de a face tratament pentru organismul suferind de diferite boli. Desi exista multi romani care continua sa sustina ca un sejur in tara este mult mai scump decat unul in Bulgaria sau Turcia, daca vrei sa observi cu ochii tai contrariul, atunci viziteaza site-ul unei agentii de turism si vei vedea ca preturile nu sunt deloc de lepadat;

Frumusetea Romaniei este de netagaduit daca dai cu ochii de Delta Dunarii, un loc salbatic, cu o fauna si o flora cum rar mai sunt intalnite pe pamant, cu oameni dornici de a comunica, ospitalieri, cu case ingrijite si curate, desi foarte simple. Daca vrei sa-ti faci concediul in zona, atunci alege una dintre pensiunile minunate din Delta si bucura-te de aer curat, de posibilitatea de a pescui si de a naviga pe canale, de a privi rasaritul si apusul soarelui etc;

Esti o persoana credincioasa si iti doresti un pelerinaj la manastirile Moldovei? Aceasta zona este unul dintre locurile incarcate de spiritualitate. Aici traditiile se pastreaza cu sfintenie, iar vizitarea manastirilor te va umple de credinta si te va relaxa mai mult decat ai crede. Intr-adevar, multi ar putea spune ca ele nu rivalizeaza deloc cu cele din Grecia, dar accepta o provocare si vezi daca cele 7 manastiri (Putna, Voronet, Sucevita, Agapia, Arbore, Moldovita si Humor) nu sunt la fel de incarcate spiritual si istoric;

Istoria Romaniei este una extrem de bogata si nu poate decat sa te uimeasca la tot pasul. O vacanta ca la carte nu poate exista daca nu ai parte de castele sau cetati impresionante, cu povesti interesante, care te induioseaza sau iti fac parul maciuca de frica. Vrei sa mergi in concediu aici? Cele mai frumoase locuri sunt Castelul Bran, Castelul Peles, Castelul Corvinilor, Cetatea Alba Carolina, Cetatea Neamtului etc.

In concluzie, anul acesta accepta o provocare interesanta, aceea de a cunoaste mult mai bine patria, de a profita de frumusetile ei si de a incerca sa intelegi istoria acestui pamant. O vacanta de vis poate fi realizata cu succes si pe plaiurile mioritice, aici unde civilizatia umana se impleteste atat de frumos cu o neasteptata salbaticie.



surse foto: Shutterstock.com