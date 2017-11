“Tinere valori” nominalizate la “Ambasadori Nemţeni”

La secţiunea “Tinere valori”, nominalizările publicului aduc în prim-plan 5 oameni valoroşi, care pot fi votaţi, la alegere, până pe 15 noiembrie, pe site-ul campaniei “Ambasadori Nemţeni”.

Voturile oficialilor vor fi date de Geanina Fedeleș, city-manager Primăria Tîrgu Neamț, Tudor Purcarea, membru Rotaract Piatra Neamț şi Gheorghe Paisa, director Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț.

Iată nominalizările:

Sebastian Hrib (foto1): Absolvent al Colegiului „Roman – Vodă”, Sebastian Hrib este un tânăr implicat în multe proiecte social culturale în municipiul Roman și județul Neamț. Anul trecut, acesta a înființat „Kult Hub”, o organizație non guvernamentală, cu sediul în municipiul Roman, ce are drept scop promovarea, sprijinirea, realizarea și coordonarea activităților de dezvoltare personală și profesională în rândul tinerilor prin proiecte și programe educaționale. Proiectul își propunea să analizeze orașul Roman din trei perspective: economic, cultural și social și să ajute dezvoltarea personală și profesională a participanţilor, prin organizarea de ateliere interactive, vizite în companii, întâlniri cu oameni-model și învățarea prin experiențe directe. În proiect au fost antrenaţi 30 de tineri din liceele romaşcane. Prin intermediul acestui ONG a organizat în primăvara acestui an evenimentul „Roman 3D”, prin care le-a permis tinerilor romașcani să se descopere, să-şi dezvolte potenţialul de leadership şi să devină liderii de mâine. De asemenea, în vara acestui an, a organizat prima ediție a „Kult Fest”, festival cultural dedicat tuturor tinerilor liceeni din Roman.

“Ne dorim să îi provocăm pe tineri să pornească de la problemele cu care se confruntă în municipiul Roman și să creăm soluții și un plan de acțiune plecând de la ideile lor”, a afirmat Sebastian Hrib, coordonatorul proiectului Roman 3D.

Programul Roman 3D a fost derulat în parteneriat cu un important retailer din România, cu Primăria Roman, cu Biblioteca Municipală “George Radu Melidon” Roman și ”American Councils for International Education” . Atunci s-a conturat și echipa de organizatori formată din liceenii romașcani Delia Benchea, Larisa Ciocan, Diana-Teodora Stogrin, Luciana Otto, Ciprian Hăisan.

Teodora Sava (foto2): La cei 15 ani ai săi este un fenomen, o adolescentă cu voce de aur pe care nu ai cum să nu o îndrăgești. Pasionată de muzică, ”de cântat” cum zice ea încă din copilărie, astăzi Teodora a adunat mai multe premii și distincții decât alți artiști într-o viață. De la opt până la 11 ani a participat la peste 35 de festivaluri şi concursuri de muzică, unde a reuşit să obţină peste 28 de premii și trofee.

Finalistă a sezonului I al emisiunii ”Next Star” (Antena 1), Teodora a ocupat locul al doilea al acestei competiții, iar ulterior a participat la peste 30 de emisiuni la posturi de televiziune naționale și locale, făcându-se remarcată și apreciată de specialiști cu autoritate în domeniu.

În acest an, 2017, Teodora este participantă la emisiunea concurs ”X Factor”, preselecțiile fiind un nou prilej de a fi cunoscută, apreciată și aplaudată îndelung de public și de juriu care o consideră deja ”una dintre potențialele câștigătoare ale acestui concurs”.

Dincolo de toate aceste succese remarcabile, Teodora rămâne o adolescentă veselă, prietenoasă, cu preocupări normale pentru un tânăr de vârsta ei, având însă în același timp o modestie aproape de neînțeles pentru un artist dăruit cu un asemenea talent. Merge la școală, studiază flautul și pianul la Liceul de Arte ”Victor Brauner” din Piatra Neamț, iese cu prietenii, face voluntariat și se implică cu plăcere oriunde este solicitată. Din 2017 face parte din Consiliul Local al Tinerilor din Piatra Neamț și cântă cu drag oriunde are ocazia: la spectacole, la concursuri, la voluntariate, la focul de tabără cu prietenii.

Humuleşteanul George-Cristian Potrivitu Bocăneț (foto3) este absolvent al Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare“ din Târgu Neamţ și a fost desemnat studentul român al anului 2016 în Europa, la a VII-a ediție a Galei Studenţilor Români din Străinătate – manifestare care recompensează excelenţa academică. Juriul competiţiei a fost format din academicianul Ionel Valentin Vlad, actorul Horaţiu Mălăele, academicianul Solomon Marcus, academicianul Victor Voicu, profesorul Cicerone Rotaru, medicul Călin Ciofu şi cercetătorul Dorin Duşciac.

”Plecat de aproape șase ani din Humuleștii lui Creangă, mă regăsesc astăzi foarte aproape de a-mi împlini visul de a lucra în domeniul propulsiei electrice spațiale, în cadrul uneia dintre agențiile spațiale de top ale lumii”, a declarat tânărul târgnemțean

Absolvent de inginerie aerospațială la București, cu o teză de licență în domeniul propulsoarelor cu efect Hall, a fost acceptat în 2014 la un program internațional de dublu masterat în știinte și tehnologii spațiale, ”Space Master”, coordonat de Universitatea Tehnică Lulea din Suedia.

Programul i-a oferit șansa să studiez în Germania și în Suedia, dincolo de Cercul Polar de Nord, în lumea aurorelor boreale și a taigalei europene.

În prezent este student la Universitatea Paul Sabatier din Toulouse, Franța unde va finaliza programul de masterat, obținând a doua diplomă în tehnici spațiale și instrumentație satelitară. Din martie 2016 lucrează la Agenția Spațială Japoneză JAXA, unde desfășoară cercetarea pentru teza de masterat în domeniul propulsoarelor magnetoplasmadinamice.

Eliza Chirilă (foto4) are 25 de ani și de câțiva ani deține funcția de Director Național al Consiliilor Americane pentru Educație Internațională (American Councils for International Education, Filiala România). Eliza a urmat studiile masterale în Drept și Relații Internaționale la Facultatea de Drept a Universității Româno – Americane și a absolvit anterior Facultatea de Drept în calitate de șef de promoție. Ariile sale de interes sunt legate de politici de tineret, drept internațional, educație și comunicare. La Consiliile Americane, în calitate de reprezentant al României, Eliza a lucrat cu prioritate la implementarea proiectului ”Future Leaders Exchange Program” pentru liceenii români. Interesul ei pentru zona politicilor publice de tineret și pentru Uniunea Europeană au adus-o în poziția de expert privind dialogul structurat cu tinerii, în cadrul Forumului Tinerilor din România în perioada 2014-2015. La Forumul Tinerilor a coordonat ”Rețeaua Națională de Ambasadori ai Dialogului Structurat cu Tinerii”, dar și ”Caravana Națională” cu același subiect, organizând dezbateri în 17 județe, în mediul rural și urban, între autoritățile locale și peste 2.000 de tineri. Anterior, Eliza Chirilă a fost delegat de Tineret al României la ONU pentru mandatul 2013-2014, președinte al Clubului Studenților din Universitatea Româno-Americană, vicepreședinte al Uniunii Studenților din România, dar și reprezentant al României la evenimente precum ”Parlamentul Tinerilor Francofoni” sau ”Forumul Mondial pentru Democrație” de la Strasbourg. În acest moment, Eliza Chirilă activează și în cadrul ”Global Shapers Bucharest Hub”, alături de tineri profesioniști din varii domenii de activitate și este unul dintre co-autorii volumului „România Noului Val“.

Daniel Petrică Ciobanu (foto 5): Pianist nemțean de valoare internațională. Absolvent al Academiei Regale de Muzică din Scoția, cu bursă completă, Daniel Petrică Ciobanu începe studiul pianului la 7 ani, în Piatra Neamț. Prima sa profesoară de pian, Magdalena Cosma, i-a pus temelia carierei de astăzi de pianist în marile orchestre ale lumii. După multe premii câștigate la concursuri naționale: „Carl Czerny” sau „Pro Piano” , Daniel Petrică Ciobanu este acceptat la Academia Regală de Muzică din Scoția în 2010. În anii ce urmează, Daniel Petrică Ciobanu câștigă premii la concursuri internaționale importante și participă la masterclass-uri cu artiști ca Richard Goode, Idil Biret, Philip Fowke, Philip Martin, Pascal Roge, Steven Osbourne , Murray McLachlan, Martino Tirimo, Roy Howat, Petras Geniusas, Ian Fountain. În 2010 este invitat să cânte alături de Lang Lang, la Royal Festival Hall. Susține concerte alături de orchestre ca ”Royal Conservatoire of Scotland” , ”Symphony Orchestra”, ”Royal Scottish National Orchestra”, Orchestra “Mihail Jora” din Bacău și concerte la Consulatul Britanic din Los Angeles, la Sala „Mozarteum” din Salzburg sau la „Fazioli Centre” din Londra.

În prezent se specializează la Universitatea de Arte din Berlin. Recent, Daniel Petrică Ciobanu a câştigat Premiul I la ediția a V-a a Concursului Internațional de Pian de la Rio de Janeiro şi tot premiul I la competiţia ”Unisa” de la Pretoria, Africa de Sud.

În data de 11 mai 2017, pianistul Daniel Petrică Ciobanu a câştigat Premiul al II-lea şi Premiul publicului la Concursul Internaţional de Pian „Arthur Rubinstein” de la Tel Aviv, unul dintre cele mai importante la nivel internaţional.

În perioada 15-17 septembrie 2017, a fost sufletul organizării ediției inaugurale a

”Neamț Piano Festival”, un eveniment pe care publicul meloman din Piatra Neamț și împrejurimi l-a primit în dar din partea unui nemțean ajuns pe marile scene ale lumii, laureat al celor mai mari concursuri internaționale.

În cadrul festivalului au concertat pianiști consacrați în spectacole unde pianul clasic și muzica lui au fuzionat cu jazzul, arta video și pictura, deschizând căi noi de comunicare între artiști, în ideea cristalizării de noi idei și proiecte pentru edițiile viitoare.

Geanina NICORESCU