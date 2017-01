Radu Lefter, pietreanul din Arabia Saudită

Radu Lefter este unul dintre cei mai tineri și talentați antrenori cu portarii din România, este posesor al licenței Pro, și-a început cariera la FC Ceahlăul Piatra Neamț, unde a activat destul de mulți ani, pentru ca anul trecut să lucreze alături de Dan Alexa la Rapid București. Din păcate, în vara lui 2016, clubul giuleștean a fost retrogradat în liga a patra din cauza datoriilor financiare, Dan Alexa a plecat la ASA Târgu Mureș, iar Radu Lefter a rămas o perioadă pe margine. În toamna anului trecut, fostului portar de la FC Ceahlăul i s-a ivit o șansă uriașă, aceea de a antrena într-un loc total necunoscut pentru el, în Arabia Saudită, la formația de primă ligă Al Taawon, ca secund al lui Costel Gâlcă. Radu Lefter nu a stat mult pe gânduri, a acceptat din prima oferta saudiților, iar de pe 16 octombrie, împreună cu fostul antrenor de la Steaua, a început munca la gruparea din centrul Arabiei Saudite, pe care a preluat-o de pe locul 11, dintr-un total de 14 formații, cu doar 4 puncte. În decurs de două luni și jumătate, cuplul Gâlcă-Lefter a schimbat mult în bine fața echipei din orașul Buraidah, iar acum a urcat până pe poziția a șaptea și are 18 puncte. Al Taawon a avut un campionat trecut foarte bun, care l-a terminat pe locul 4, poziție care îi permite ca în actuala stagiune să reprezinte Arabia Saudită în grupele Ligii Campionilor Asiei. În această competiție, formația lui Radu Lefter face parte din grupa A, alături de Al Ahli, echipa lui Cosmin Olăroiu, și Lokomotiv Tashkent, din Uzbekistan, și va debuta pe 20 februarie, acasă, cu cei de la Lokomotiv. Al Taawon a avut un start de sezon 2016-2017 mai modest, după ce în vară a pierdut 6 jucători titulari, care au obținut locul 4 în campionatul trecut. În campionat, Al Taawon va susține următoarea partidă pe data de 26 ianuarie, în deplasare la Al Raed, însă primul joc oficial din noul an îl va disputa pe 20 ianuarie, în Cupa Arabiei Saudite, în deplasare cu Al Najoom.

Deși vine dintr-o țară europeană, cu frig și căldură, deși nu a mai avut nicio astfel de experiență într-o țară din Peninsula Arabă, Radu Lefter s-a adaptat foarte repede climei din acea zonă și cerințelor unui stat care ține foarte mult la reguli, în special cele de ordin religios. „Nu am avut niciun fel de probleme cu adaptarea. În acest moment, și la ei este iarnă, însă o iarnă mai blândă, cele mai joase temperaturi ajungând la 10 grade. Împreună cu Costel Gâlcă am stabilit un program de pregătire și în funcție de vreme, în sensul că antrenamentele le efectuăm mai mult seara, iar meciurile oficiale au loc undeva spre miezul nopții. Le respectăm religia, la care țin foarte mult, și ei o respectă pe a noastră, iar din acest punct de vedere nu avem probleme. Am ajuns într-un campionat foarte bun, cu o calitate deosebită a jucătorilor, se investește foarte mult în fotbalul saudit, iar jucătorii care sunt aduși din străinătate ridică mult nivelul competițional. De fapt se investește foarte mult în toată această zonă a Asiei, în infrastructură, se construiesc stadioane și baze sportive moderne, condițiile de pregătire sunt la cel mai înalt nivel, iar noi, deplasările din campionat le facem cu avionul. Aici nu ai voie decât cu 4 stranieri în echipă, cu excepția portarilor, aceștia trebuie să fie obligatoriu localnici. Noi avem un lot de 27 de fotbaliști, iar eu mă ocup de pregătirea a 4 portari. Avem și stranieri în lot, pe Richardo Machado, care a jucat și la noi în România, la FC Brașov și Dinamo, un sirian, declarat cel mai bun pasator din campionat în sezonul trecut și un atacant marocan, crescut la Ajax și care a mai evoluat la Valencia. Mai avem un mijlocaș central din Brazilia, la care se vrea să se renunțe. Se va renunța la o parte din cei 27 de jucători, iar în această perioadă de mercato se dorește aducerea unor fotbaliști importanți, care să ne ajute, pentru că în acest moment luptăm pe 3 fronturi, campionat, cupă și Liga Campionilor. Costel Gâlcă caută în această perioadă să aducă jucători care să ne ajute pe posturile pe care avem nevoie. Buraidah, orașul în care se află echipa noastră, este al patrulea ca mărime și importanță din Arabia Saudită, după cele 3 mari orașe, capitala, Riad, Damman și Jeddah. De altfel, campionatul intern este format din echipe din aceste 4 orașe, iar din Buraidah sunt două grupări care activează în primul eșalon. Sunt mulțumit de ceea ce am găsit aici și sper ca împreună cu colegii din stafful tehnic să facem o treabă cât mai bună“, a declarat Radu Lefter.

Vacanță scurtă după sărbători

Radu Lefter a profitat de întreruperea campionatului, a primit o scurtă vacanță din partea clubului, iar pe întâi ianuarie a venit acasă la Piatra Neamț, pentru o scurtă vacanță de 7 zile. Echipa lui a jucat ultimul meci chiar în ajunul Anului Nou, 2-4 în deplasare cu liderul, Al Hilal, după care a luat avionul pe ruta Dubai-Doha-București-Iași, și a venit acasă pentru a fi, pentru o scurtă perioadă, alături de familie și cei dragi. Pentru antrenorul de 46 de ani, vacanța se va încheia sâmbătă, iar sâmbătă seară va pleca, pe aceiași rută, la Buraidah. „Este foarte binevenită și această vacanță, chiar dacă este după sărbători, mă bucur să fiu câteva zile alături de familie și prieteni. Nu avem ce face, munca cere sacrificii, iar sâmbătă mă întorc în Arabia Saudită. De fapt voi ajunge la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, unde vom fi într-un cantonament centralizat până pe 18 ianuarie. Vom reveni acasă și ne pregătim de meciul de cupă cu cei de la Al Najoom, după care de campionat, unde vom debuta pe 26 ianuarie. Urmează o perioadă importantă pentru echipa noastră și pentru noi și trebuie să pregătim cât mai bine primele partide oficiale“, a mai spus Radu Lefter, cel care împreună cu Costel Gâlcă sunt singurii antrenori români din Arabia Saudită. Acolo mai antrenează și fostul secund de la Rapid Ciprian Panait, însă la centrul de copii și juniori de la Al Hilal.

De unde colaborarea cu Costel Gâlcă?

Radu Lefter a început colaborarea cu Costel Gâlcă dintr-o oarecare coincidență favorabilă pentru antrenorul pietrean. Inițial, Gâlcă l-a avut în staff ca antrenor cu portarii pe Fane Preda, însă acesta se afla sub contract cu Viitorul Constanța când a primit oferta de la arabi. Se pare că federația este cea care i l-a recomandat lui Gâlcă pe Radu Lefter și, deși nu au mai lucrat niciodată împreună, se pare că colaborarea dintre cei 2 a fost din start una foarte bună. „M-a sunat cineva de la federație și mi-a propus dacă vreau să lucrez cu Costel Gâlcă și am ales imediat, mai ales că eram așa oarecum pe margine. Gâlcă este un superprofesionist, un antrenor cu mari calități și un om deosebit. Mai are un român și 3 spanioli în stafful tehnic și știe să-și facă meseria. Este genul de antrenor care îi place ca echipa lui să paseze mult, nu cu mingi lungi, și asta a implementat și aici, vrea jucători care să paseze mult. Filozofia lui se pliază foarte bine aici, și sper să îl ajut cât pot pentru a ne îndeplini obiectivele. Eu îmi doresc o colaborare cât mai lungă și cât mai eficientă cu Costel Gâlcă“, a concluzionat Radu Lefter.

Cei doi au semnat un contract până în vară cu Al Taawon, deși clubul și-ar fi dorit un angajament pe 2 ani. „Costel a decis să semnăm până în vară, pentru a se edifica dacă se poate impune într-un campionat nou și pentru el. Dacă lucrurile vor merge așa cum ne dorim, sunt șanse mari să ne prelungim contractele din vară. Va depinde și de rezultatele pe care le vom avea. Deocamdată pregătim echipa doar pentru acest sezon, dar sunt convins că vom reuși“, a încheiat fostul portar de la FC Ceahlăul.