La data de 18 noiembrie a.c, s-au primit de la rezervele statului 4 module, de tip construcții ușoare din elemente modulate și radiatoare electrice, destinate organizării unor puncte de triaj observațional/epidemiologic pentru populația afectată de manifestarea riscului epidemiologic SARS-CoV-2, în baza solicitării făcute de prefectul județului Neamț, George Lazăr, la începutul lunii noiembrie, informează Prefectura Neamţ. Unul dintre ele a fost deja instalat în faţa Policlinicii. Ambulatoriul Integrat de Specialitate Piatra Neamt anunţă, pe pagina sa de socializare: “Ne pasa de dumneavoastra si pentru ca sunt conditii mult mai bune in caz de intemperii, impreuna cu echipa de manageri DR.SILVIU VERZEA si DR . Cristina Atanasoaie Iacob ,am aplasat un container dotat cu (incalzire,lumina,paturi si parchet pe jos ) la intrarea in policlinica, ce vine in sprijinul dumneavoastra si va usureaza asteptarea pana va vine randul la consultatii.Ne pastram rugamintea de a respecta totusi ora de programare pentru a evita aglomeratia si timpii de asteptare.VA MULTUMIM !”