Prima sÄƒptÄƒmÃ¢nÄƒ fÄƒrÄƒ muncÄƒ la negru Ã®n NeamÈ›

Prima săptămână din acest an în care inspectorii de muncă nu au găsit nici un caz de muncă la negru a fost cea din perioada 20-24 februarie.

Săptămâna trecută, în Neamț s-a derulat o acțiune coordonată de Inspecția Muncii București, în care inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au verificat 60 de angajatori din județ, din domenii diverse de activitate. Vestea bună este că nu a fost găsit nici un angajator care să fi folosit persoane fără contract de muncă. „Au fost controlați 28 de angajatori privind modul cum se respectă legislația referitoare la relațiile de muncă și au fost constatate 47 de deficiențe, fiind dispuse tot atâtea măsuri de remediere. Un singur angajator a fost sancționat cu avertisment contravențional“, a declarat Nicolae Hârlea (foto), purtătorul de cuvânt al ITM Neamț.

Pe linia respectării normelor de protecția muncii, au fost verificați 32 de angajatori. Inspectorii de muncă au constatat 30 de deficiențe, iar un singur angajator a fost amendat cu 2.000 de lei pentru încălcarea normelor de securitate și sănătate a muncii, precizează sursa citată.

La nivel național, Inspecția Muncii a efectuat 3.083 de controale și a sancționat 1.368 de angajatori în cele cinci zile. Amenzile aplicate s-au ridicat la 1.176.700 de lei (261.488 de euro). Au fost depistate 72 de persoane care desfășurau muncă fără forme legale.

În domeniul relațiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 852.700 de lei din care 631.500 de lei pentru muncă la negru. Au fost efectuate 1.706 de controale.

În aceeași perioadă, în domeniul securității și sănătății în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 324.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 113 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Au fost efectuate 1.377 de controale în domeniu. „Săptămâna trecută am efectuat o vizită de lucru în Italia, în cadrul unui program de schimb de experiență și bune practici organizat de Ministerul Muncii din Italia, prin intermediul Inspecției Muncii italiene. Îmbunătățirea condițiilor de muncă, protejarea cetățenilor români aflați la muncă în Italia, identificarea și soluționarea împreună cu partenerii italieni a problemelor grave cu care se confruntă o parte din cetățenii români din Peninsulă, precum exploatarea prin muncă, traficul de persoane sau munca la negru au fost în centrul preocupărilor noastre. Am efectuat controale în zone urbane sau rurale din Italia, am reușit un schimb de experiență folositor cu inspectorii de muncă italieni și am primit mesaje favorabile cu privire la această colaborare și modul în care lucrătorii români își desfășoară activitatea. Pe tot parcursul vizitei ne-am bucurat de sprijinul și colaborarea ambasadorului României în Italia, domnul George Bologan“, a declarat Nicolae Bratu Dantes, inspector general de stat.

