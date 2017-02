O universitate oferă elevilor nemțeni cursuri gratuite de pregătire pentru Bacalaureat

Elevii care doresc să se pregătească suplimentar pentru examenul de Bacalaureat și admiterea la facultate pot participa la meditațiile oferite gratuit de profesorii Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava, după cum precizează prof. Elena Laiu, inspector școlar adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț.

Astfel, pentru a veni în sprijinul liceenilor, profesori cu experiență din cadrul Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava vor face consultații gratuite la disciplinele limba și literatura română, matematică, chimie organică, chimie anorganică, istorie, geografie, logică și economie. La pregătire pot participa nu doar elevii claselor a XII-a, ci și din clasele anterioare, întrucât conținuturile vizate sunt din toți anii de liceu. Trebuie menționat că aceste meditații sunt concepute sub forma unor module interactive și vor putea fi personalizate în funcție de nivelul de pregătire al elevilor participanți.

Pentru înscriere este necesară completarea cererii de înscriere, aflată pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea Consultații Bacalaureat, și transmiterea ei până la data de 27 februarie la adresa agnezia@usv.ro.

Pentru sesiunea de Bacalaureat iunie-iulie 2017, înscrierile se fac în perioada 22-26 mai 2017. În perioada 6-7 iunie 2017 are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, în intervalul 8-9 iunie 2017 se desfășoară evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B, în zilele de 9, 12-13 iunie 2017 – evaluarea competențelor digitale – proba D , 14 – 16 iunie 2017 – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C, 26 iunie 2017 are loc proba limba și literatura română – proba Ea) – probă scrisă, 28 iunie 2017 – proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă, 30 iunie 2017 proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – probă scrisă, 5 iulie 2017 – Afișarea rezultatelor (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (orele 16:00 – 20:00). În intervalul 6-9 iulie 2017 are loc Rezolvarea contestațiilor, iar pe 10 iulie 2017 – afișarea rezultatelor finale. Sesiunea august-septembrie 2017 începe pe 11-14 iulie 2017 cu înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen. Pe 27 iulie 2017 se vor înscrie și candidații care au promovat examenele de corigențe. Pe 21 august 2017 se derulează prima probă, cea la Limba și literatura română – proba Ea) – probă scrisă.

Geanina NICORESCU