O nouă criză de sânge! Centrul de Transfuzii Neamț face apel pentru donare de sânge din grupele 0 și A

Numărul prezentărilor la Centrul de Transfuzii Sanguine Neamț se află într-o ușoară scădere de la o lună la alta, iar în ultima perioadă au predominat donările de sânge din grupele B și AB. În consecință, unitatea de donare se confruntă cu o situație de criză, având o rezervă limitată de pungi cu sânge din grupele 0 și A.

„Prin faptul că donarea este benevolă, nu se poate asigura o ritmicitate a recoltărilor din anumite grupe sanguine. Nici numărul zilnic al donatorilor nu este foarte mare, menținându-se, luna aceasta, la o medie de 25-30 persoane. În luna ianuarie am avut 700 de donatori, în februarie au fost în jur de 600, iar luna aceasta preconizez că vor fi aproximativ 500. Am avut mare noroc de faptul că cererile din spital, pentru sânge transfuzabil, nu au fost foarte mari, așa încât nu am avut sincope în aprovizionarea unităților medicale. Dar trebuie spus că avem o rezervă redusă de sânge din grupele 0 și A, iar pe această cale facem un apel pentru donare către persoanele sănătoase“, a precizat dr. Victoria Marin, șefa Centrului de Transfuzii Sanguine Neamț.

În această perioadă, sistemul sanitar se confruntă frecvent cu o lipsă de sânge, la centrele de transfuzii prezentându-se cu 20-25% mai puțini donatori față de media obișnuită, organismul uman fiind în refacere după câteva luni de frig și alimentație săracă în vitamine naturale. Din păcate, la recoltare ajung și foarte multe persoane bolnave, cu viruși transmisibili prin sânge sau cu tensiunea arterială sub limita admisă. Din fericire, aceste probleme de sănătate sunt depistate prin testări specifice, iar bolnavii sunt îndepărtați de la donare. Cei care au boli transmisibile prin sânge sunt excluși pe viață, după cum subliniază dr. Marin.

Anul trecut au fost depistate 46 de cazuri de hepatită B, 5 cazuri de hepatită C și 26 de cazuri de sifilis. În anul 2015, alți 80 de nemțeni au aflat, cu stupoare, că sunt bolnavi și că au nevoie urgent de tratament. Mai precis, 8 persoane cu virusul hepatitei C, 49 cu virusul hepatitei B și 23 cu sifilis. Toate aceste persoane au fost trimise la medicul de familie pentru a putea fi luați în evidențe și pentru a li se recomanda tratament de specialitate.

Pentru ca populația să poată dona voluntar sânge, este nevoie de îndeplinirea cumulativă de către donator a unor condiții, după cum urmează: vârsta cuprinsă între 18-60 ani; greutate peste 50 kg; puls regulat, 60-100 bătăi/minut; tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg; să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale; femeile să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală; să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puțin 48 de ore înaintea donării; să nu fie sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine.

De asemenea, donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malaria, epilepsie și alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele: psoriazis, vitiligo, miopie forte peste (-) 6 dioptrii, cancer.

Donatorii de sânge trebuie să știe că, în dimineața prezentării, nu trebuie să sară peste micul dejun, au voie să bea o cafea, iar consumul de alcool este interzis. CTS Neamț oferă, la fiecare donare benevolă, 7 tichete de masă, decontarea biletului de transport și scutire de la serviciu pentru ziua respectivă.

