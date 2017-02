Nihil sine Geo Convinge judecătorul (VII)

* (Învinge judecătorul? –continuare, selecție texte) * Un fel de recenzie a cărții lui Adrian Toni Neacșu

De la pag. 62 și urm.:

Cap. 17. Importanța primei impresii. Trebuie să te străduiești ca primul contact să fie o reușită. Sau măcar să nu ieși negativ în evidență.

„Nu întârzia niciodată“. (Acest sfat este și pentru mine, GM) „E de preferat să vii mai devreme în instanță, pentru a-ți da timp să te obișnuiești, să te calmezi și să repeți mental ceea ce ai de făcut“. Aici mai adaug eu o idee, după o pățanie personală: una din judecătoarele roboțele de care am mai vorbit a refuzat să-mi dea un dosar la studiu în timpul ședinței, având deci pretenția ca toată lumea să vină la prima oră.

„Respectarea unui cod vestimentar este obligatorie“. Chiar și sub robă trebuie să ai grijă ce porți, iar pantofii nu pot fi nicicum adidași. Nu citi ziarele în sală. „Judecătorul observă grimasele, semnele ironice de dezaprobare și aude șușoteala prelungită“. Nu mestecat gumă, nu telefon mobil, nici măcar un țârâit să nu se audă – astea arată lipsă de respect față de judecător, ca și față de actul de judecată.

„Nu există loc în sala de judecată care să te ascundă privirii sau observației judecătorului“. (Eu am găsit un asemenea loc, în spatele unui stâlp mare, dar numai într-o sală; în altele chiar nu ai unde să te pitești.)

„Judecătorul nu are nicio vină că ești la început sau că ești emotiv. Într-o ședință cu o sută de dosare un judecător nu are timp să te ajute să-ți gestionezi slăbiciunea emoțională. Se află el însuși sub o presiune care îl împiedică să-ți arate prea multă compasiune“.

Notă GM: Evident, autorul vorbește, adică scrie, dintr-o diversă și intensă experiență, atât de judecător, cât și de avocat. Eu, dintr-o destul de lungă experiență de judecător și de jurist, îl pot contrazice puțin: există și judecători care pot fi atenți și gentili cu cei emoționați sau timizi. Nu vă spun pe câți avocați întârziați, care năvăleau cu limba scoasă și cu roba fluturând într-o mânecă „i-am salvat“ în fața clienților disperați că stăteau singuri pe lume după strigarea cauzei. Se poate și așa, oricât de lungă ar fi ședința.

Jud. Gheorghe MOROȘANU

