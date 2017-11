Mulți au fost, puțini au rămas

*Din cei 146 de nemțeni selectați la Bursă pentru interviul final, doar 77 au fost încadrați

*După ce-au trecut prin “sita” angajatorilor, 3 persoane cu studii superioare și-au găsit de lucru

La o lună după desfășurarea Bursei Locurilor pentru Absolvenți, care în Neamț s-a desfășurat la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, doar 77 de persoane au fost angajate după interviul final. În data de 20 octombrie 2017, la eveniment au participat 570 de persoane, respectiv 230 la Piatra Neamț, 280 la Roman și 60 la Târgu Neamț. Dacă ne referim la prezența firmelor, în Piatra Neamț au răspuns apelului organizatorilor 38, la Roman 33 și 6 la Târgu Neamț. În ordine, cele mai multe joburi au fost oferite la Piatra Neamț, e vorba de 356, după care 275 la Roman și 98 în Târgu Neamț. Din păcate, tinerii n-au manifestat atenția cuvenită pentru găsirea unui loc de muncă, iar la final, mulți angajatori au plecat dezamăgiți, mai ales că posturi au fost destule și în multe meserii, atât pentru cei cu studii medii, cât și pentru cei care au terminat o facultate, respectiv informatician, asistent manager, inginer chimist, inginer mecanic, fizician-matematician, inginer electrotehnist, etc. În cazul persoanelor cu studii medii, pe foile angajatorilor erau trecute ocupații de electrician, lăcătuș mecanic, sudor, tâmplar, frizer, agent de securitate, agent de securitate, vânzător, agent de vânzări, vopsitor, zidar, zugrav, casier, mecanic auto, iar lista poate continua.

La Piatra Neamț, evenimentul a fost găzduit și în acest an de Centrul de Formare Profesională, unde absolvenții și reprezentanții firmelor au avut ocazia să se întâlnească față în față, la cel mai important eveniment desfășurat după târgul de joburi din primăvară. Ca în fiecare an, pe holul de la intrarea în istituție se aflau mai multe mese și fiecare avea rolul sau. La prima se înmânau foile de înscriere, a doua era destinată persoanelor care vroiau să se înscrie la cursurile de formare profesională, iar la ultima se afla consilierul EURES, care oferea informații utile despre locurile de muncă din străinătate.

Ca noutate, în acest an, tinerii pietreni aveau ocazia să se înscrie și să obțină informații despre o viitoare carieră ca pompier. La data desfășurării târgului, nici Daniel Chirilă, directorul executiv al Agenției de Șomaj Neamț nu și-a ascuns dezamăgirea față de interesul scăzut al absolvenților pentru găsirea unui loc de muncă.

”Tinerii sunt dezinteresați să lucreze, chiar dacă sunt posturi unde se câștigă în jur de 2.000 de lei, cum ar fi în meseria de mecanic sau constructor. În schimb, aceștia preferă posturile de vânzător, în detrimentul celor mai-sus enumerate, dar unde e nevoie de muncă fizică. Si anul acesta avem un eveniment fructuos la bursa muncii destinată absolvenților, cu toate că numărul tinerilor înregistrați la agenții a scăzut în ultimii ani, iar economia s-a dezvoltat și sunt mai multe posturi vacante. Aș vrea să subliniez că sunt din ce în ce mai puțini absolvenți care se prezintă la agențiile de șomaj pentru a se înscrie ca și persoane care se află în căutarea unui loc de muncă”.

Ieri, printr-un comunict de presă, Agenția de Șomaj Neamț prezenta rezultatele selecției finale ale angajatorilor. „La 30 de zile după Bursa Muncii destinată absolvenților, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț AJOFM Neamt a evaluat rezultatele și din cele 146 persoane selectate pentru interviu, au fost angajate 77, din care 3 absolvenți de studii superioare. Cele mai multe locuri de muncă au fost ocupate în comerț și servicii (49), industria textilă (14), industria alimentară (10) și construcții (4). Posturile ocupate de nemțenii cu studii superioare au fost de inginer mecanic (1), auditor de calitate (1) și kinetoterapeut (1)”, ne-a declarat Elena Chirilă, purtătorul de cuvânt al AJOFM Neamț.

V. ANDRIEȘ