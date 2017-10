Mai aproape de marile scene și galerii de artă ale lumii: Burse pentru 50 de elevi talentați la muzică, desen sau pictură

*Ateliere de educație non-formală, unde tinerii vor învăța să obțină o carieră de succes

Tinerii talentați din Neamț, pot participa la a patra ediție a Programului Bursele stART. Astfel, în luna septembrie a acestui an, s-a dat startul înscrierilor la proiectul Bursele stART, prin care 50 de liceeni talentați la muzică, desen sau pictură vor primi burse anuale. De asemenea, tinerii vor avea parte de o serie de ateliere de educație non-formală, unde care vor învăța cum să facă din pasiunea lor o carieră de succes. Bursele sunt dedicate liceenilor (din clasele a IX-a până la a XII-a, inclusiv) talentaţi la desen, pictură sau muzică, care fac deja parte dintr-un club de muzică, pictură sau desen sau sunt înscriși într-o instituție școlară de profil din România și au câștigat premii la concursuri naționale sau internaţionale.

*A parta ediție a Programului Bursele stART

Provident Financial România și Școala de Valori au lansat, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, cea de-a patra ediție a Programului Bursele stART. Programul oferă burse anuale, în valoare totală de 150 000 lei, create special pentru tinerii artiști în formare, oferindu-le acestora sprijinul material care îi va aduce mai aproape de marile scene și galerii de artă ale lumii.

Concret, Bursele stART oferă 50 de burse, astfel:15 burse în valoare de 2.200 de lei fiecare, la pictură; alte 15 în valoare de 2.200 de lei fiecare, la desen și încă 20 de burse în valoare de 4.400 de lei fiecare, la muzică. Bursele sunt anuale și vor fi acordate lunar în perioada ianuarie-decembrie 2018. Cu ajutorul lor, adolescenții își pot achiziționa materiale, instrumente și echipamente necesare cultivării talentului și vor putea participa la concursuri naționale, expoziții, concerte sau vor putea urma cursuri de perfecționare în domeniul artistic ales. Bursierii vor beneficia și de consiliere pentru dezvoltarea lor profesională și personală.

Bursa se va acorda în perioada ianuarie – decembrie 2018

Pentru a putea participa la selecția organizatorilor, doritorii trebuie să depună dosarele în perioada 20 septembrie – 27 octombrie 2017. Jurizarea va avea loc între 27 noiembrie și 7 decembrie 2017, iar rezultatele se vor afișa în data de 18 decembrie 2017

Dosarul de înscriere, însoțit de anexele completate, trebuie trimis până în data de 27 octombrie 2017 (data poștei sau data primirii e-mail-ului, cu toate documentele completate), la adresa de e-mail: burselestart@scoaladevalori.ro, sau prin poștă/curier, la adresa strada Ion Nistor, nr.2, Mezanin, ap. 1,Sec.3, București, cod poștal 030041. Pe plic, se va menționa:Pentru Programul Bursele stART. Selecția beneficiarilor burselor va fi realizată de către o comisie, care va analiza dosarele de înscriere, pe baza criteriilor de validitate menționate în ghidul programului. Juriul va fi format din specialiști și profesori români de artă, reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, membri de la Școala de Valori și reprezentanți Provident Financial România.

Școala de Valori este este o organizaţie non-guvernamentală modernă ce are ca viziune dezvoltarea unei societăţi bazate pe valori prin educaţie inovativă. Punem sub semnul întrebării graniţele educaţiei tradiţionale şi creăm oportunitatea persoanelor de a accesa informaţii de valoare, experienţe de formare a caracterului, de a interacţiona cu modele pozitive şi de a avea expunere internaţională, cu scopul de a creşte responsabilitatea personală și controlul fiecăruia asupra alegerilor personale.

*Despre activitatea Provident Financial România

Provident Financial România este o instituție financiară nebancară, parte a grupului britanic International Personal Finance (IPF), unul dintre cei mai importanți furnizori de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 2,6 milioane de clienţi în șapte ţări din Europa Centrală şi de Est, precum şi în Mexic. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din regiune și una dintre cele mai puternice 250 de companii internaţionale listate la Bursa din Londra. Prezentă pe piața locală de opt ani, PROVIDENT a investit în România peste 230 de milioane de euro, din care peste 700.000 de euro în proiecte de responsabilitate socială – programe de educaţie financiară, protecţia mediului, sprijinirea grupurilor defavorizate și susținerea tinerilor talentați. În Romănia, Provident are peste 850 de angajați și colaborează cu peste 4.200 de agenți independenți în 80 de orașe din întreaga țară.

V. ANDRIEȘ