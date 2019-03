Ion Asaftei: „Stau cu teama că gunoaiele ar putea sluți din nou lacul Bicaz!”

Preşedintele ALDE Neamţ, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, prevede un debut de primăvară potenţial murdărit de deszăpeziri, de mizeriile cărate de cursul apelor dar şi de cele depozitate de oameni, după ce îşi fac ordine în propria curte. Problema, credem noi, vine şi toleranţa unor primari care nu folosesc instrumentul numit amenda pentru că pierd capilatul electoral. „Retragerea iernii se lasă, de multe ori, cu teama că imaculatul zăpezii e înlocuit de mânjirea umană! Știm cu toții cum mizeria acoperită câteva luni de stratul de zăpadă iese la iveală peste tot… Și mai începe și campania de curățenie de primăvară, când mulți scot gunoiul din curte și îl abandonează pe cursul apelor, prin șanțuri, pășuni, păduri! Of, grea problemă! Tare aș vrea să ne civilizam și noi! Să respectăm mediul și natura, pentru sănătatea noastră și a generațiilor viitoare!”, a spus liderul ALDE Neamţ. Lacul Bicaz, al cărui luciu de apă este acum curat, sar putea umple de mizerii după dezgheţul total, astfel că după jumătatea lui aprilie, când vremea devine perfectă pentru turism, să arate, la baraj, plin de peturi. „Anul trecut am dus o muncă asiduă – fizică și organizatorică – pentru igienizarea Lacului Izvorul Muntelui. După campanii de mobilizare și eforturi îndelungi, am văzut luciul apei în toată splendoarea lui! Ieri am mers să văd cum se prezintă lacul, înainte de instalarea definitivă a primăverii! Stau cu teama că gunoaiele l-ar putea sluți din nou! (Am postat și cîteva imagini de la nenorocirea de anul trecut)Sper totuși ca simțul civic să triumfe și gunoaiele de prin curțile oamenilor din amonte de lac, din satele de pe malurile Bistriței, din Neamț și Suceava, să fie depozitate în spații special amenajate, pentru a nu munci din nou, să menținem lacul curat pentru bucuria ochilor turiștilor și a celor care trec prin preajma lui!”, a spus vicepreşedintele Consiliului Judeţean. ( V.N)