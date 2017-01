I.L. Caragiale va ieși cu geanta în mână din Biblioteca Județeană

„Îl iubim toți pe Mihai Eminescu, necondiționat, dar tot ce facem este să mergem spre Caragiale“, a spus directorul Bibliotecii „G.T. Kirileanu“ Neamț, Adrian Alui Gheorghe, care a precizat că în acest an va ridica în fața instituției un bust al dramaturgului: „Suntem în an post-electoral, dar suntem tot Caragiale. Am făcut, deja, primele demersuri“.

Proiectul a fost realizat de artistul Lucian Tudorache, cunoscut sculptor și designer, același care a realizat și statuia lui Mihai Eminescu din fața Bibliotecii, dar și alte numeroase lucrări, cu expoziții naționale și internaționale.

Scriitorul Adrian Alui Gheorghe îl vede pe Ioan Luca Caragiale ieșind din bibliotecă, cu o geantă în mână. Realizarea acestei lucrări costă, la o primă evaluare, circa 20.000 de euro, sumă ale cărei surse directorul Bibliotecii încă nu le știe: „E de ajuns să vrei și să cauți. Se vor găsi, sigur se vor găsi“.

Optimismul scriitorului are antecedente: a transformat sala de carte străină a Bibliotecii într-o sală de conferințe, căreia i-a adăugat panouri de încălzire și în care a avut loc deja primul eveniment cultural de anul acesta. (M.O.T.)