Farmacia din natură: ghimbirul

*Proprietățile tonifiante și stimulatoare asupra organismului

*Mirodenie cu aromă intensă, înțepătoare și iute

Ghimbirul este apreciat ca mirodenie provenită din bucătaria tradițională indiană, folosit acum în toată lumea pentru aroma sa intensă, înțepătoare și iute. Rădăcinile sale sunt apreciate și pentru proprietățile tonifiante și stimulatoare asupra organismului.

La noi, ghimbirul se poate cultiva în seră, deoarece are nevoie de temperatură ridicată a aerului și de multă umezeală. Pentru cultivare se cumpără din magazin doar rădăcini de ghimbir cu colți vii. Înainte de sădire, se pun 1-2 ore în apă și plantează apoi orizontal, cu colții în sus, într-un ghiveci mare. Solul trebuie udat din belșug. Lăstarii tineri vor ieși într-o săptămână jumătate-două. Destul de repede crește verdeața, nefiind admisă uscarea solului.Ghimbirul trebuie ținut la lumină, dar departe de razele directe ale soarelui. Pe toată perioada sa vegetativă ghimbirul are nevoie de stropiri pentru ca frunzele să nu i se usuce, udarea făcându-se doar seara. Recoltarea începe imedit după îngălbenirea și începutul căderii frunzelor. La început se încetează total udarea, după care rădăcinile se scot și se curăță de resturile de pământ și se usucă timp de două-trei zile la soare. Ghimbirul se păstrează în pivniță sau în subsol, poate fi pus într-un pachet de hârtie si păstrat în frigider pe raftul pentru legume.

*Proprietăți și beneficii pentru sănătate

În scop terapeutic și aromatic, de la ghimbir se folosesc rizomii, noduroși, cărnoși, ramificați, de culoare alb-bej, cu o textură fibroasă. Rădăcina de ghimbir conține o multitudine de minerale și vitamine, printre care zinc, cupru, calciu, magneziu, potasiu, vitaminele C, D și B6. Are in compoziție și cantități impresionante de uleiurile esențiale, amidon, fenoli, rășini, mucilagii și gingerol.

Preparate teraputice cu ghimbir, pot fi utilizate pentru combaterea vărsăturilor, grețurilor, meteorismului, răului de mișcare sau de mare și pentru stimularea poftei de mâncare. Au proprietăți sudorifice, vasodilatore, revigorante, calmante, relaxante, afrodisiace. Curele cu preparate din ghimbir ajută la detoxifierea organismului, în care se folosesc ceaiul de ghimbir, dar și rădăcina proaspată. Consumând zilnic puin ghimbir se îmbunătățește metabolismul, arderile celulare și ajută la eliminarea toxinelor prin transpirație.

Preparatele cu ghimbir favorizează relaxarea musculară și nervoasă, mineralizează și vitaminiează organimsul. Substanțele complexe și mucilagiile din compoziția ghimbirului au efecte minunate asupra digestiei și favorizează eliminarea gazelor intestinale. Ceaiurile și tincturile au proprietăți deosebite, favorizează tratarea tulburarilor respiratorii, fiind utilizate cu succes în cazul astmului prin eliminarea mucozităților de la nivelul căilor bronhice. Folosit sub forma de ceai, ghimbirul grăbesște vindecarea răcelilor, sinuzitelor, răgușelii, reduce febra și inflamațiile gâtului.

Rădăcina de ghimbir ajută la echilibrarea circulatiei sanguine periferice deficitare, fiind un vasodilatoator extrem de eficient cu acțiune rapidă. Preparatele din ghimbir sunt foarte apreciate de persoanele care suferă de depresie, astenie ori alte afecțiuni nervoase, ajută la detensionarea nervoasă și îmbunătățesc fluxul sangvin la nivelul creierului.

Cercetările au demonstrat că ghimbirul are aproape aceeași eficiență ca și ibuprofenul, fără a produce și reacțiile adverse ale acestuia din urmă.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU