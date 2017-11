Hotel german „vânează” ospătar de pe plaiurile mioritice

*Remunerația poate ajunge până la 1.800 de euro brut pe lună, în funcție de vechime și experiență

Considerați buni profesioniști de angajatorii de peste hotare, lucrătorii români sunt ademeniți cu tot felul de oferte tentante în străinătate, unde pot câștiga bani frumoși, de mii de euro pe lună, plus alte beneficii.

Zilele acestea, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua EURES România oferă un loc de muncă în Germania, în meseria de ospătar. Postul se găsește în localitatea Greifswald și este intermediat de Agenția Federală de Muncă – Serviciile de Plasare Internațională Nord, ca reprezentant al angajatorului german, respectiv un hotel. Activitatea viitorului lucrător presupune servirea clienților în restaurantul hotelului. Pentru obținerea acestui job e nevoie calificare profesională, experiență în domeniu, aspect îngrijit, bune maniere, orientare către clienți, spirit de echipă și cunoștințe de limba germană, nivel A2 – B1. Pentru cei cu experiență minimă, salariul pornește de la 1.530 euro brut/lună și de la 1.800 euro brut/lună, pentru cei cu experiență vastă în domeniu. Se oferă cazare la un preț accesibil, precum și mese (în timpul programului de lucru). Contractul de muncă va fi pe o perioadă nedeterminată, iar programul de lucru va fi cu normă întreagă (40 ore/săptămână, în intervalul orar 11 – 22). Se va lucra în schimburi și în weekend. Se transmite CV -ul completat la calculator în limba germană, la adresa de e-mail:ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de, în atenția dnei. Katharina Kutzbach, cu specificarea codului NORD-003-HOGA.

A doua ofertă EURES se adresează pentru 15 dulgheri, joburi care se găsesc în Malta. Activitatea viitorilor angajați va presupune asamblarea formelor fabricate realizate din oțel, lemn sau plastic greu și construirea de noi forme. Lucrătorii trebuie să fie experți în măsurare și tăiere, deoarece dimensiunile formelor prefabricate nu se potrivesc întotdeauna cu dimensiunile exacte ale structurii. Pentru aceste joburi se cere cel puțin 1 an de experiență, permis de conducere categoria B, să fie capabili să facă față provocărilor fizice la locul de muncă, să fie capabili să lucreze la înălțimi și să lucreze în echipă. De asemenea, să fie disponibili pentru a lucra ore suplimentare cand va fi nevoie. Persoanele interesate trebuie să vorbescă fie limba engleză, italiană sau malteză. Leafa primită va fi între 1.000 și 1.100 euro/lună. În plus, angajatorul va acorda sprijin în vederea găsirii unei locuințe și transport asigurat pentru toți muncitorii. Candidații acestor posturi trebuie să trimită CV-uri model Europass (cu poză) în limba engleză, cu mențiunea la Subject că aplică pentru poziția „Steel Fixer”, cu nr. de referință : 326616, la următoarele adrese : eures.recruitment.jobsplus@gov.mt.

V. ANDRIEȘ