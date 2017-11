“Hora” scumpirilor după mărirea accizelor la carburanți

Nemțenii nevoiți să fie mai strâși la pungă:pe rafturi, majoritatea produselor costă mai mult S-a ajuns ca un kilogram de mușchiuleț de mânzat să coste chiar și 83 de lei, iar “Puiul fericit” aproape 30 de lei bucata

E greu de trăit în România. După mărirea accizelor la carburanți, aproape toate produsele și-au schimbat prețurile, în vârtejul scumpirilor au intrat în principal alimentele de bază, precum și benzina și motorina. În multe stații de alimentare cu carburanți din orașul Piatra Neamț, benzinarii măresc prețurile după placul inimii, ajungând ca litru de benzină să treacă de 5,20 de lei. Pe lângă scumpirea gazului și prețul lemnelor de foc ne ard bine la buzunare. În prag de iarnă, cei care nu s-au aprovizionat din timp au avut „plăcerea” să constate pe pielea lor că o mașină încărcată cu 3-4 metri cubi de lemne costă cu 100 de lei mai mult, față de prețurile practicate în urmă cu doar o lună de zile. Dar ce să mai vorbim de carne? Ieri, am trecut printr-un mare magazin din oraș și într-o vitrină unde erau așezate câteva bucăți din mușchiuleți din mânzat și instantaneu m-au luat amețelile când am văzut că un singur kilogram costă 83 de lei iar altă bucată din vită era 30 de lei kilogramul. Pe alt raft am descoperit „Puiul fericit”, care făcea aproximativ 30 de lei bucata. În alt magazin important, ceafa de porc fără os costa 20,99 de lei kilogramul, iar pulpa de porc fără os 18,99 de lei kilogramul. În vârtejul scupirilor nici smântâna n-a fost uitată. Un kilogram costă mai bine de 8 lei, iar laptele 3,50 lei litru. Și kefirul e destul de scump, respectiv 4 lei sticla. Pentru 10 ouă, doritorii trebuie să achite 8,50 de lei, iar pentru cele bio, aproximativ 15 lei. Și pâinea este mai scumpă. Banala franzelă albă costă 1,15 lei, pâinea graham 1,49 de lei, iar pâinea neagră 1,79 de lei. Și la legume prețurile fac prăpăd prin portmonee. Kilogramul de ardel gras roșu costă aproape 10 lei, iar jumătate de kilogram de roșii cocktail se comercializa ieri cu 8 lei. Iar lista poate continua…

V. ANDRIEȘ