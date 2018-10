Casa de Pensii Neamț scoate la liber 36 de bilete de tratament balnear

Din cele 187 bilete de tratament balnear alocate Casei Județene de Pensii Neamț pentru seria a 17-a, 36 de tichete au rămas neutilizate și încă pot fi solicitate. Data de intrare în stațiuni este 30 octombrie, sejurul urmând să se încheie pe 1 noiembrie 2018.

“Sunt alocate 187 de bilete de tratament balnear în una din următoarele stațiuni: Bălțătești, Tușnad, Vatra Dornei, Herculane, Felix, Ef.Nord, Căciulata, Techirghiol, Mangalia, Slănic Moldova, Târgu Ocna, Lacu Sărat, Sovata, Covasna, 1Mai – Oradea, Nicolina, Olănești și Sarata Monteoru, Olănești. Biletele sunt alocate prin aplicație informatică, beneficiarii fiind înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament. Lista cererilor aprobate poate fi verificată la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman. Dorim să informăm că pentru acestă serie nu au intrat în alocare un număr de 36 bilete de tratament (18 bilete de tratament pentru Amara, 11 bilete de tratament pentru Eforie Nord, 2 bilete de tratament pentru Lacul Sărat, 2 bilete de tratament pentru Buziaș și 3 bilete de tratament pentru Slănic Moldova) deoarece nu au fost înregistrate solicitări. Aceste bilete sunt puse la dispoziție celor care au depus cerere și doresc tratament balnear în una din cele cinci stațiuni”, a declarat Oana Fodor, inspector relații cu presa din cadrul Casei Județene de Pensii Neamț.

• Factori terapeutici naturali ai stațiunilor fără căutare în această serie

Unul dintre cei mai importanți factori terapeutici naturali ai stațiunii Buzias îl reprezintă varietatea de ape minerale utilizate pentru cura externă – ape carbogazoase, bicarbonatate, clorurate, sodice, calcice, magneziene, hipotone, cu un grad de mineralizare de până la 6,6 g/l. Acestora li se adaugă mofeta și bioclimatul sedativ. Pot beneficia de tratament balnear persoane cu afecțiuni cardiovasculare stări după infarct, în stadiul de postconvalescență, cardiopatie ischemică, insuficiență mitrală și aortică compensată, hipertensiune arterială, arteriopatii periferice prin ateroscleroză, varice; afecțiuni reumatismale degenerative spondiloze cervicale, dorsale și lombare, artroze, poliartroze ; afecțiuni reumatismale abarticulare tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze, periartrita scapulohumerală; afecțiuni postraumatice; afecțiuni neurologice periferice și centrale; afecțiuni asociate respiratorii, ginecologice, metabolice și de nutriție, nevroză astenică.

Principalii factori naturali de cură ai stațiunii Lacu Sărat (Brăila), pentru care de asemenea nu au fost solcitări, sunt apa sulfatată, clorurosodică, magneziană concentrată a lacului, care are un grad ridicat de mineralizare, de peste 80 g/l, și

favorizează dezvoltarea unei microfaune care îi conferă calități terapeutice deosebite; nămolul sapropelic ce se extrage din lac are un conținut ridicat de hidrogen sulfurat și este utilizat pentru tratarea unei game însemnate de afecțiuni reumatismale.

În baza de tratament Eforie Nord se efectuează proceduri specifice care se adresează următoarelor afecțiuni: afecțiuni reumatismale degenerative; reumatismale de tip inflamator; sechele posttraumatice; afecțiuni ale sistemului nervos central și periferic.

Stațiunea Slănic-Moldova este o stațiune cu caracter permanent, cu o climă temperată, cu aer foarte curat, renumită pentru izvoarele sale cu ape minerale vindecătoare, calitățile acestor ape au fost confirmate prin obținerea a numeroase medalii internaționale. Această stațiune are amenajate mofete pentru a se putea folosi în scop terapeutic gazul natural mofetic la izvoarele 3 şi 11 cu provenienţă legată de fenomenele vulcanice din Munţii Harghita. Indicaţiile medicale pentru această staţiune: reumatisme articulare; poliartroza; reumatisme degenerative; afecţiuni neurologice periferice; afecţiuni ginecologice; sechele post-traumatice; recuperare după operaţii pe articulaţii, pe muşchi, pe oase; afecţiuni dermatologice; afecţiuni endocrine; boli profesionale.

La Amara, dincolo de starea deplorabilă în care se află partea de stațiune lăsată în paragină de stat, principalul factor terapeutic natural este lacul Amara. Apa lacului are un conținut ridicat de sulfat, de clorură de sodiu și de magneziu. Nămolul lacului conţine circa 40% substanţe organice şi 41% substanţe minerale. Lacul Amara are o lungime de 4 km, are o apă sărată alimentată din apele subterane vindecătoare prin compoziţia lor chimică.

• Condiții de înscriere

Conducerea Casei de Pensii Neamț transmite că durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile. Pentru a se înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare a biletului însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului. Repartiţia biletelor de tratament balnear se face pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, în funcţie de opţiunile făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită biletul de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul aferent fiecărei cereri fiind obţinut din însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. La momentul eliberării biletului de tratament solicitantul trebuie să prezinte: cartea de identitate, ultimul talon de plată a pensiei dar şi biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate (în copie, dar cu prezentarea originalului).

Până la această dată Casa Județeană de Pensii Neamț a valorificat pentru anul 2018 un număr de 3046 bilete de tratament balnear, fiind înregistrate 6895 cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear.

Geanina NICORESCU