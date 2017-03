Cupa Orașului Bicaz la Șah s-a dovedit o competiție puternică

* Au participat 136 de șahiști, printre care trei mari maeștri, doi maeștri internaționali, un maestru FIDE și doi maeștri naționali

Cupa Orașului Bicaz la Șah s-a desfășurat în perioada 16-19 martie 2017 la Casa de Cultură din localitate. „În acest an partenerii Clubului de Șah Bicazul, în organizarea acestei competiții au fost Primăria Orașului Bicaz și CS Pro Logos. Mulțumesc domnului primar Nicolae Sălăgean și domnului Andreica Dorin pentru susținere!“, a declarat Sebastian Volcinsche, președintele Asociației Județene de Șah Neamț.

La competiție au participat 136 de șahiști, 1 din Grecia, 10 din Republica Moldova, iar ceilalți au reprezentat 30 de cluburi din România.

Au participat 3 mari maeștri, 2 maeștri internaționali, 1 maestru FIDE, 2 maeștri naționali.

Competiția s-a desfășurat în sistem elvețian pe parcursul a 7 runde, cu timp de gândire de 90 minute + 30 secunde increment pentru fiecare jucător.

Arbitrajul a fost asigurat de arbitrii internaționali Sebastian Volcinsche, Dinu-Ioan Nicula și arbitrul Cătălin Baban.

Premierea a fost făcută pe categorii de coeficienți valorici începând de la CIV 1001 până la ELO 2000, plus primele 5 locuri în clasamentul general.

Câștigătorul din acest an, marele maestru internațional Andrei Istrățescu, este locul 5 la nivel național, a reprezentat România la 6 olimpiade, a participat la 3 campionate europene cu echipa României, campion european de tineret U16. A reprezentat până în acest an Franța, iar CS Pro Logos a reușit sa-l readucă din acest an în România.

În perioada 24 martie – 2 aprilie se va desfășura la Călimănești Finalele Campionatului Național de Seniori și Senioare. Sebastian Volcinsche, arbitru internațional și președintele Asociației Județene de Șah Neamț va fi arbitru șef la finala de seniori.

Clasament general

GM Istrățescu Andrei – CSU Universitatea de Vest Timișoara

IM Bargan Sergiu – Republica Moldova

FM Daianu Cristian Clement – CS Otopeni

IM Filip Lucian Ioan – CS Sah Club Galați

GM Manolache Marius – CS Studențesc Medicina Timișoara

ELO 1001

Grosar Fabian – ACS Cavalerul Sf Gheorghe

Cojocaru Cătălin – CS Bicazul

Multu Alexandra – CS Bicazul

ELO 1002-1200

Moraru Florin – CS Micul Șahist Iași

Crețu Mihaela – CS Cimentul Bicaz

Apostol Ioan – CS Politehnica Iași

ELO 1201-1400

Bobric Mircea – CS Șah Suceava

Bargan Victoria – Moldova

Patraschiv Alexandru – CS Politehnica Iași

Grigore Andrei – ACS Philidor Iași

Baranciuc Alexandr – Moldova

ELO 1401-1600

Nicolau Gigi – Realitatea Huși

Vârgă Emilian – CS Cimentul Bicaz

Gurguiatu Sandu – CSM Focșani 2007

Ciocan Pavel – CS Bicazul

Turcu Vasile – CSM Pașcani

ELO 1601-1800

Groapă Aurelian – CS Cimentul Bicaz

Negureanu Valentin – CMS Speranța Focșani

Crăciun Constantin Bogdan – ACS Regional de Șah Nord Est Bacău

ELO 1801-2000

Telea Ștefan – CMS Speranța Focșani

Grigore Adrian – ACS Philidor Iași

Arghirescu Andrei – CS de Șah Alex Brașov. (M.B.)