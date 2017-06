Comunicat de presă. E.ON a bugetat pentru acest an investiții record, de peste 450 milioane de lei

* Compania are în plan montarea a circa 600.000 de contoare inteligente până în 2020 * E.ON a investit 5,6 miliarde lei și a virat către stat 8,3 miliarde lei sub formă de impozite și taxe de la intrarea pe piața locală

* Investiții – Investițiile realizate de companiile E.ON din România au însumat anul trecut circa 438 milioane de lei (97 milioane de euro), fiind destinate cu precădere pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale și energiei electrice.

„Îmbunătățirea performanței rețelelor continuă să fie prioritatea noastră. Pentru 2017 am bugetat investiții de peste 450 milioane de lei, cele mai mari de la intrarea pe piața din România“, a declarat Frank Hajdinjak (foto), Director General al E.ON România.

* Gaze naturale – Anul trecut au fost investite 188 milioane de lei (42 milioane de euro), sistemul de distribuție fiind reabilitat și modernizat pe o lungime de aproape 370 km și extins pe o lungime de aproximativ 64 kilometri. Pentru 2017 a fost prevăzută o sumă similară, țintele principale vizate fiind modernizarea a circa 480 kilometri de conducte și branșamente (mai mult decât distanța rutieră dintre București și Cluj-Napoca), și extinderea sistemului de distribuție cu circa 60 kilometri.

* Energie electrică – Valoarea investițiilor a fost în 2016 de 234 milioane lei (52 milioane de euro). Au fost modernizați circa 1.200 kilometri de rețea, au continuat lucrările de modernizare a posturilor de transformare, iar înlocuirile de transformatoare s-au dublat comparativ cu 2015 astfel că anul trecut au fost înlocuite 270 de unități. Totodată, rețeaua a fost extinsă pe aprox. 65 de kilometri. Pentru acest an a fost prevăzut un buget de investiții apropiat celui din anul anterior, prioritățile fiind modernizarea și automatizarea rețelelor.

* Contorizare inteligentă – Compania a instalat aproximativ 243.000 de contoare inteligente, dintre care circa 66.000 de unități în cursul anului 2016. Pentru acest an obiectivul este instalarea a circa 20.000 de contoare inteligente, urmând ca în perioada 2018-2020 să fie instalate, conform planurilor actuale, alte 350.000 de unități.

Compania țintește astfel, până în anul 2020, montarea a aproape 600.000 de contoare inteligente, suma alocată în acest scop începând cu anul 2014 fiind de circa 39 milioane de euro.

De la intrarea pe piața din România E.ON a investit 5,6 miliarde lei (1,4 miliarde euro) și a virat către stat o sumă și mai importantă, respectiv 8,3 miliarde lei (1,8 miliarde euro), sub formă de impozite și taxe.

* Servicii și produse noi – De la începutului anului, E.ON Energie România a implementat două soluții pentru clienți dezvoltate și testate în 2016: E.ON Life și E.ON ServExpress. E.ON Life reprezintă o soluție completă pentru înlocuirea centralei termice vechi cu una nouă, în condensare, la pachet cu servicii de asistență și mentenanță. E.ON ServExpress este un abonament lunar de servicii prin care compania oferă asistență tehnică 24/7 pentru situații de urgență apărute la instalația electrică și/sau de încălzire și verificări tehnice periodice ale aparatelor și instalației de gaze naturale.

„Cerințele clienților referitoare la soluții energetice inovative sunt în creștere. Pe lângă produsele noastre de gaz și electricitate, am dezvoltat servicii și produse cu scopul de a le îmbunătăți confortul, siguranța și pentru un consum de energie eficient. Portofoliul nostru s-a îmbogățit anul trecut nu numai cu produse și servicii, ci și cu circa 20 de mii de clienți noi, ceea ce ne confirmă că suntem pe calea cea bună“, a menționat Frank Hajdinjak.

Tot anul acesta a fost lansată în cadrul unui proiect pilot sub numele E.ON Easy Life, o soluție personalizată ce include montarea în locuințe a unor dispozitive inteligente care permit controlul de la distanță, oferind posibilitatea optimizării costurilor cu energia prin intermediul tehnologiei „Smart Home“.

Anul 2016 a adus în oferta E.ON și servicii de consultanță, audit și management energetic precum și soluții de eficiență energetică pentru clienții business și municipalități. Compensarea energiei reactive și soluțiile de iluminat inteligente sunt cele două proiecte destinate clienților, iar în zona de generare distribuită compania oferă soluții de cogenerare și panouri fotovoltaice. Alte două repere ale anului trecut au fost: un nou website unde pot fi accesate informații de interes privind oferta companiei și MyApp, o aplicație pentru telefonul mobil, care permite accesul la toate informațiile care se regăsesc pe portalul E.ON Myline, inclusiv posibilitatea achitării facturii direct de pe telefonul mobil. MyApp a fost dezvoltată anul acesta cu secțiunea „Afacerea mea“, fiind disponibilă acum și pentru clienții business.

* Rezultate economice – Cifra de afaceri consolidată a grupului de companii E.ON în România a depășit anul trecut în premieră pragul de 5 miliarde lei (cca. 1,12 miliarde de euro), cantitățile de gaze naturale și electricitate comercializate situându-se la circa 29 TWh. Previziunile actuale pentru acest an privind cifra de afaceri consolidată sunt de ușoară creștere comparativ cu 2016.

Responsabilitate corporatistă – E.ON a susținut și în 2016 campaniile de informare din cadrul parteneriatului cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – „Împreună pentru siguranță“, dar și alte proiecte consacrate precum „Cupa E.ON Kinder“ sau „Dăruiește Lumină“, valoarea totală a implicării financiare fiind anul trecut de peste 1,8 milioane de euro.

„Energie în școlile copilăriei“, proiect dedicat îmbunătățirii condițiilor de studiu prin montarea în școli a unor sistemele moderne de iluminat pe bază de led a mers mai departe, aproape 1,6 milioane de euro fiind investite din anul 2012 în 37 de unități de învățământ din țară. Proiectul continuă anul acesta cu alte 8 unități de învățământ.

E.ON s-a implicat, totodată, în susținerea unor evenimente culturale de anvergură ca TIFF, FITS și SONORO, circa 830.000 de euro fiind sprijinul financiar acordat în domeniul culturii de la intrarea grupului pe piața locală. Anul acesta a debutat cu un proiect nou, compania sprijinind demersul Asociației Resonnance România de a aduce muzica clasică în instituții medicale și de asistență socială.

Anul trecut aproape 1.200 de angajați au ales să participe în proiecte dedicate comunităților în cadrul proiectului „Ținem aproape“, oferind circa 3.000 de ore din timpul lor. Au oferit copiilor informații despre energie și siguranță, au reparat sau vopsit echipamente de joacă, săli de clasă, cantine sociale, spații din case de copii, de bătrâni sau chiar din muzee. Multe zone publice sau din grădinițe și școli sunt mai frumoase, cu mai mult spațiu verde, amenajat cu arbuști plantați.

Începând cu anul 2005, E.ON România a susținut cu circa 11,8 milioane de euro numeroase proiecte de responsabilitate socială, acestea având aproximativ 280.000 de beneficiari.

