Căpșunari plătiți cu aproape 9 euro pe oră

Angajatorii oferă cazare gratuită, cu toate condițiile incluse

În această perioadă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeua EURES dispune de două posturi de culegător de căpșuni în Belgia. Activitatea va fi sezonieră și va consta prin strângerea și cântărirea căpșunilor, curățarea și împachetarea lor. În atribuțiiile lucrătorilor mai intră determinarea rândurilor și a parcelelor pe care urmează a se lucra, localizarea fructelor care urmează a fi culese, curățarea echipamentelor, menținerealor în funcție, sortarea și pregătirea produselor culese pentru împachetare, respectiv stocare, îndepărtare frunze și plante uscate, selectarea, colectarea și culegerea căpșunilor, împachetarea produselor conform caracteristicilor, comenzilor și a modului de transportare și menținerea culturilor (rândurilor, recipientelor, plivire, etc.). Se mai are în vedere asistarea la instalarea materialelor pentru plantat, e vorba de folie de plastic, plase, material liant, împachetarea produselor, pregătirea comezilor. E nevoie de experiență minimă în agricultură, de preferat în culesul căpșunilor. Nu sunt cerințe speciale pentru studii. Se caută persone orientate către rezultat și care să efectueze o muncă cu precizie. Firma oferă o leafă de 8,73 euro brut/oră. Cazarea va fi gratuită, iar camerele încălzite în mod corespunzător, cu bucătărie modernă complet echipată, apă calda, TV, internet și electricitate. Baia conține o mașină de spălat. Se oferă gratis biciclete pentru cumpărături și posibilitatea parcării mașinii în garaj. Contractul de muncă va fi pe o perioadă determinată și cu normă întreagă, respectiv 13.11.2017- 22.12.2017. Activitatea se va desfășura pe timp de zi și va începe la ora 8 dimineața. Se vor lucra aproximativ 50 ore/săptămână. CV-rile se transmit în limba engleză, menționând „WORK ON STRAWBERRIES 56412046”, la următoarele adrese de e-mail: opsomer.katrien@gmail.com, și bc_eures@bc.anofm.ro. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

V. ANDRIEȘ