Apel de urgență pentru donare de sânge grupa A cu Rh negativ

Tenebrele bolii au țintuit la pat un pietrean pentru care transfuzia sanguină înseamnă salvarea din ghearele morții. Bărbatul poate ajunge în comă, dacă nu primește sânge cât mai repede posibil, iar criza de donatori nemțeni, acutizată dinainte de sărbători, nu face decât să-i reducă șansele la viață de la o zi la alta.

„Tatăl meu, Feyzi Bisen, are cancer de prostată cu metastază osoasă și din cauza hemoglobinei foarte scăzută și a anemiei profunde are nevoie de sânge, altfel poate ajunge în comă. Vă rog din suflet daca mă puteți ajuta, să donați sânge pentru el. Are grupa A cu Rh negativ și este internat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț“, este apelul disperat lansat de Zeynep Bisen. Mesajul tinerei a fost promovat și pe Facebook, iar numărul de telefon al acesteia, pentru cine dorește detalii, este 0753.821572.

Geanina NICORESCU