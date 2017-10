24 de tineri nemţeni, admişi la Şcolile de Agenţi de Poliţie Câmpina şi Cluj-Napoca

S-a redus perioada de învăţare în școlile de agenți și subofițeri, de la 2 ani la 1 an

Din cei 1.150 de tineri care au promovat examenul de admitere la şcolile de poliţie, 24 sunt nemţeni. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, dar şi Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina şi-au deschis porţile, acum două zile, pentru cei 1.150 de elevi din anul I, care vor îmbrăţişa meseria de poliţist. Au început cursurile la şcolile de poliţie 876 de băieţi şi 274 de fete. Astfel, o nouă generaţie de viitori poliţişti păşeşte spre băncile şcolilor Poliţiei Române pentru a fi pregătită, instruită și formată să îndeplinească misiunile specifice de asigurare a ordinii şi liniștii cetăţenilor.

„Din totalul tinerilor admiși, 24 sunt din județul Neamț, iar 21 dintre acești vor urma cursurile Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, 3 fiind cursanții Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca. Le dorim succes în primii pași spre cariera de polițist! Următorul examen de admitere pentru școlile de agenți va fi organizat în luna ianuarie 2018”, a afirmat inspector Elena Bulgărea, purtător de cuvânt la IPJ Neamţ.

La sfârşitul lunii august a acestui an, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, a fost luată decizia de reducere a perioadei de școlarizare în școlile de agenți și subofițeri, de la 2 ani la 1 an. Astfel, promoția 2016-2018 va finaliza cursurile în luna decembrie a acestui an, urmând să fie încadrată de la începutul anului viitor.

Geanina NICORESCU