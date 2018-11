Tânără din Târgu Neamț premiată de președintele Italiei, Sergio Mattarella

Mihaela Maciuc, absolventă a liceului ”Mazzini da Vinci” din Savona, a fost premiată de Președintele Italiei, Sergio Mattarella, cu premiul ”Alfieri del Lavoro”, premiu care este obținut de cei mai buni 25 de elevi din Italia. Mihaela Maciuc are 20 de ani, este originară din Târgu Neamț, și a absolvit liceul anul trecut, cu notă maximă. A venit în Italia când avea 10 ani, primii 4 ani de școală făcându-i în Târgu Neamț. „10 ani în România, 10 ani în Italia, pot spune că sunt la jumătate. Poate mă simt mai mult italiancă pentru că am studiat aici iar în prezent viața mea este aici și cred că și în viitor. Sunt extrem de fericită, mai ales că am înfruntat un mare obstacol, acela al limbii, și tocmai de aceea, pentru a ajunge într-o asemenea poziție este o mare satisfacție”, a declarat Mihaela imediat după premiere, conform gazetaromaneasca.com. Elevii, absolvenți de liceu , care obțin titlul ”Alfieri del Lavoro”sunt premiați la Quirinale de Președintele Republicii cu ocazia acordării onorurilor noilor ”Cavalieri del Lavoro”. Selectarea celor mai buni elevi din Italia ia în considerare nota obținută pentru examenul de stat (bacalaureatul) și rezultatele școlare din primii patru ani de liceu. Rapoartele candidaților sunt transmise în fiecare an de directorii școlari, care indică cel mai bun student din instituția lor. Toți elevii care obțin acest premiu sunt admiși la Colegiul Universitar ”Lamaro Pozzani”, o instituție universitară de elită, care are doar 70 de locuri disponibile.