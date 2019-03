Salvamont Neamț: Doi turişti erau să moară îngheţaţi!

Acţiunea s-a încheiat cu succes:

Salvamont Neamţ a salvat doi turişti, dintre care unul cetăţean turc, într-o intervenţie grea, în condiţii de frig extrem, „care a testat la maxim atât echipamentele de protecţie cât şi pregătirea salvatorilor”, spune Salvamont Neamţ pe pagina sa de socializare.

„Cei doi turisti au fost aduși la Baza Salvamont Dochia unde au rămas încă o oră pentru îngrijiri medicale. Pe scurt: grupul de patru sau cinci turişti au plecat din Stațiunea Durău în jurul orei 12 . Chiar dacă erau echipați , condițiile de mediu din zona superioară rivalizau cu cele din zonele arctice . Au înaintat (7 ore până în zona Vf. Toaca) foarte greu , viscolul ,vântul și zăpada mare le-au măcinat forțele până aproape de limita de la care și fizicul dar și psihicul cedează. În zona Şeaua Panaghiei au intrat în noapte. Doi , dintre care unul cetățean străin , au rămas în urmă și la un moment dat, au cedat . În aceste condiții, hipotermia se instalează foarte rapid și în scurt timp scaderea temperaturii corpului devine ireversibilă . Au încercat să sune la 112 dar erau într-o zona moartă ( fără acoperire radio) și sistemul n-a funcționat.

Alarmarea echipei Salvamont a fost facută direct de către primul din grup care, având o conditie fizică mai bună, a ajuns la Cabana Dochia și a conștientizat situația limită în care se aflau cei rămași în urmă.

Intervenția în condițiile în care echipa era pregatită pentru așa ceva și mai mult, anticipase încă din cursul zilei că se pot confrunta cu persoane dispărute în viscol, a avut eficiență maximă ,cei doi fiind găsiți în timp util . Unul din ei era in hipotermie și a fost necesar ca procedura de reanimare termică să fie începută acolo ,în zăpadă, prin aplicarea de petch-uri termice la incheieturi, în zona toracelui și a axilelor, rehidratare , izolare cu folie termica etc. Ulterior după ce au fost aduși la Baza Salvamont au fost încălziți, rehidratați și tinuți sub observație până cand starea lor s-a ameliorat”, a declarat Radu Papalicef, şeful Salvamont Neamţ. (V.N)